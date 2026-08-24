João Pedro marcou pelo Chelsea - Divulgação / Londres

João Pedro marcou pelo ChelseaDivulgação / Londres

Publicado 24/08/2026 18:00

Rio - O Chelsea começou com vitória a sua trajetória no Campeonato Inglês na nova temporada . Atuando fora de casa, os Blues derrotaram o Fulham por 3 a 2. O atacante João Pedro, de 24 anos, foi o autor de um dos gols do resultado positivo dos londrinos.

Xabi Alonso fez sua estreia como treinador do Chelsea no Campeonato Inglês. Com um minuto, os visitantes saíram na frente com João Pedro, que recebeu belo passe e tocou por cima do goleiro Leno. Ainda na primeira etapa, o Fulham chegou ao empate. Aos 23 minutos, Josh King deixou o dele.

Antes do fim do primeiro tempo, o Chelsea voltou a ficar na frente do placar. Aos 41 minutos, Morgan Rogers anotou o segundo e tranquilizou os torcedores do bicampeão da Liga dos Campeões.

Logo depois do intervalo, os Blues ampliaram com Palmer aos quatro minutos. Porém, logo depois, aos nove, o ex-atacante do Real Madrid, Gonzalo Garcia diminuiu. Porém, não houve tempo para mais gols e o Chelsea começou a temporada na Inglaterra com os três pontos.

Pelo Campeonato Inglês, o Chelsea volta aos gramados no próximo domingo (30), em Londres, às 10h (de Brasília) contra o Brighton. Antes, os Blues vão jogar pela Copa da Inglaterra nesta quinta-feira (27) contra o Luta Town. Os dois jogos irão acontecer no Stamford Brigde.