João Pedro marcou pelo ChelseaDivulgação / Londres

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Pedro Logato
Rio - O Chelsea começou com vitória a sua trajetória no Campeonato Inglês na nova temporada. Atuando fora de casa, os Blues derrotaram o Fulham por 3 a 2. O atacante João Pedro, de 24 anos, foi o autor de um dos gols do resultado positivo dos londrinos.
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Xabi Alonso fez sua estreia como treinador do Chelsea no Campeonato Inglês. Com um minuto, os visitantes saíram na frente com João Pedro, que recebeu belo passe e tocou por cima do goleiro Leno. Ainda na primeira etapa, o Fulham chegou ao empate. Aos 23 minutos, Josh King deixou o dele.
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Antes do fim do primeiro tempo, o Chelsea voltou a ficar na frente do placar. Aos 41 minutos, Morgan Rogers anotou o segundo e tranquilizou os torcedores do bicampeão da Liga dos Campeões.
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Logo depois do intervalo, os Blues ampliaram com Palmer aos quatro minutos. Porém, logo depois, aos nove, o ex-atacante do Real Madrid, Gonzalo Garcia diminuiu. Porém, não houve tempo para mais gols e o Chelsea começou a temporada na Inglaterra com os três pontos.
Pelo Campeonato Inglês, o Chelsea volta aos gramados no próximo domingo (30), em Londres, às 10h (de Brasília) contra o Brighton. Antes, os Blues vão jogar pela Copa da Inglaterra nesta quinta-feira (27) contra o Luta Town. Os dois jogos irão acontecer no Stamford Brigde. 
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João Pedro marcou pelo Chelsea
Os blues garantiram a vitória na estreia do treinador Xabi Alonso