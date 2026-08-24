Comemoração de Raphinha em vitória do BarcelonaJose Jordan / AFP

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João Alexandre Borges
Espanha - Raphinha abriu o placar para o Barcelona na vitória por 5 a 0 sobre o Elche no Estádio Martínez Valero, no domingo (24), pelo Campeonato Espanhol, e imitou o Homem-Aranha durante a comemoração. Ele fez a pose para o filho.
Por meio de um story no Instagram, a mulher de Raphinha, Natalia Belloli, escreveu: "Ele fez a comemoração que o Gael pediu. Do Homem-Aranha".
Post de Natalia Belloli no story do Instagram - Reprodução / Instagram
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Aos 13 minutos do primeiro tempo, o árbitro assinalou uma falta em cima do próprio Raphinha dentro da área. Ele mesmo foi para a cobrança e fez o gol aos 14. A partida em questão foi válida pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.
O próximo jogo do Barcelona será contra o Athletic Bilbao, pela primeira rodada da competição. As duas equipes vão se enfrentar na quinta-feira (27), a partir das 16h (de Brasília). 
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Comemoração de Raphinha em vitória do Barcelona
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