Comemoração de Raphinha em vitória do BarcelonaJose Jordan / AFP
Saiba por que Raphinha imitou o Homem-Aranha em comemoração de gol
O atacante brasileiro fez o primeiro gol do Barcelona na vitória sobre o Elche por 5 a 0; a pose do super-herói foi para o filho
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Ele marca presença no local para acompanhar a partida contra o Athletico-PR; atacante está perto de ser anunciado como reforço do Alvinegro
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Dono de clube da NFL é preso sob suspeita de prostituição
Empresário Jed York, de 46 anos, não contestou duas acusações de contravenção e recebeu multa de R$ 6 mil após acordo com a Justiça
Com luxação, Samuel Xavier pode passar por operação
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