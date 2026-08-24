João Fonseca não disputará o US Open de 2026 - Dimitar Dilkoff / AFP

João Fonseca não disputará o US Open de 2026Dimitar Dilkoff / AFP

Publicado 24/08/2026 18:29





João, atual número 26 no ranking da ATP, teve que abandonar o Masters 1000 de Cincinnati na semana passada depois de sentir um desconforto no lado esquerdo do abdômen. O tenista brasileiro João Fonseca anunciou nesta segunda-feira (24) que não vai disputar o US Open, último Grand Slam da temporada, devido a uma lesão abdominal.João, atual número 26 no ranking da ATP, teve que abandonar o Masters 1000 de Cincinnati na semana passada depois de sentir um desconforto no lado esquerdo do abdômen.

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"Após passar por exames e iniciar o tratamento no abdômen, ficou claro para mim e para a minha equipe que eu preciso de mais tempo para me recuperar 100% e poder competir em alto nível", escreveu o tenista de 20 anos em sua conta no Instagram.



"Assim, infelizmente não poderei disputar o US Open", acrescentou João na publicação. "Após passar por exames e iniciar o tratamento no abdômen, ficou claro para mim e para a minha equipe que eu preciso de mais tempo para me recuperar 100% e poder competir em alto nível", escreveu o tenista de 20 anos em sua conta no Instagram."Assim, infelizmente não poderei disputar o US Open", acrescentou João na publicação.

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O US Open começará no próximo domingo em Flushing Meadows, Nova York.



"Não foi uma decisão fácil de tomar, já que é um torneio muito especial para mim. Seguimos trabalhando para poder voltar o quanto antes", concluiu o tenista.



No ano passado, João Fonseca foi eliminado na segunda rodada do Grand Slam nova-iorquino pelo tcheco Tomas Machac.



Em 2026, após um início de temporada difícil por problemas nas costas, ele teve atuações de destaque no circuito.



A mais marcante foi na terceira rodada de Roland Garros, em maio, quando eliminou o ex-número 1 do mundo Novak Djokovic, antes de cair nas quartas de final.