Martinelli em ação pelo Arsenal, da Inglaterra - Carlos Jasso / AFP

Martinelli em ação pelo Arsenal, da InglaterraCarlos Jasso / AFP

Publicado 24/08/2026 15:00

Rio - O atacante da seleção brasileira, Gabriel Martinelli, de 25 anos, pode deixar o Arsena l e atuar no Al-Hilal. De acordo com informações da "ESPN", o jogador estaria chateado com a forma como o clube inglês vem tratando-o e admite a possibilidade de atuar no futebol saudita.

Existe uma negociação em andamento entre as partes, mas ainda não há um acordo finalizado. Os ingleses pedem entre 40 e 45 milhões de euros (R$ 270 milhões) para negociar o jogador.

Inicialmente, o desejo de Martinelli era seguir na Europa, mas o brasileiro já admite a possibilidade de atuar na Arábia Saudita. O atacante rejeitou uma proposta para defender o Galatasaray, da Turquia.

Na última Copa do Mundo, Martinelli fez parte do elenco convocado por Carlo Ancelotti. Ele foi peça decisiva para a classificação do Brasil para as oitavas de final da competição. O atacante marcou no fim e deu a vitória para a Seleção sobre o Japão na segunda fase.

Revelado pelo Ituano, de São Paulo, Gabriel Martinelli defende o Arsenal desde 2019. Ele foi campeão olímpico pela Seleção nos Jogos de Paris, campeão inglês pelos Gunners, além de ter conquistado uma Copa da Inglaterra e duas Supercopas da Inglaterra.