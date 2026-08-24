Jed york é dono do San Francisco 49ersFoto: Terrell Lloyd/ 49ers
Segundo registros judiciais obtidos pela ESPN, York teria respondido a um anúncio publicado em um site ligado à prostituição e combinado um encontro em troca de US$ 140 (R$ 721). A comunicação teria sido interceptada por agentes da Força-Tarefa de Combate ao Tráfico Humano do Vale de Mahoning.
O empresário foi detido ao chegar ao local combinado, em um condomínio de casas móveis. De acordo com os documentos, o celular utilizado para as conversas também foi apreendido e passou a integrar a acusação de posse de instrumentos criminosos
ACUSAÇÃO INICIAL FOI ALTERADA APÓS ACORDO
Pela decisão, York recebeu pena de um dia de prisão para cada acusação, com o período cumprido no domingo sendo considerado na sentença, além de multa de US$ 1.150 (R$ 5,9 mil). Os valores foram divididos entre as duas infrações, com US$ 150 (R$ 772)pela conduta desordeira e US$ 1.000 (R$ 5,15 mil) pela posse de instrumentos criminosos.
O caso também pode ter consequências esportivas. Segundo a ESPN, a NFL informou que está ciente da situação e que ela será analisada de acordo com a política de conduta pessoal da liga.
Os 49ers, por sua vez, afirmaram que não fariam comentários adicionais por se tratar de uma questão jurídica já resolvida
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