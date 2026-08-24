Jed york é dono do San Francisco 49ers - Foto: Terrell Lloyd/ 49ers

Jed york é dono do San Francisco 49ersFoto: Terrell Lloyd/ 49ers

Publicado 24/08/2026 19:26 | Atualizado 24/08/2026 19:27





Segundo registros judiciais obtidos pela ESPN, York teria respondido a um anúncio publicado em um site ligado à prostituição e combinado um encontro em troca de US$ 140 (R$ 721). A comunicação teria sido interceptada por agentes da Força-Tarefa de Combate ao Tráfico Humano do Vale de Mahoning. O proprietário do San Francisco 49ers, time da NFL , Jed York, foi preso no último domingo, 23, em East Palestine, Ohio, sob suspeita de envolvimento com prostituição. Nesta segunda-feira, 24, o empresário entrou em acordo com a Justiça e não contestou as duas acusações de contravenção pelas quais foi denunciado.Segundo registros judiciais obtidos pela ESPN, York teria respondido a um anúncio publicado em um site ligado à prostituição e combinado um encontro em troca de US$ 140 (R$ 721). A comunicação teria sido interceptada por agentes da Força-Tarefa de Combate ao Tráfico Humano do Vale de Mahoning.





O empresário foi detido ao chegar ao local combinado, em um condomínio de casas móveis. De acordo com os documentos, o celular utilizado para as conversas também foi apreendido e passou a integrar a acusação de posse de instrumentos criminosos Leia mais: João Fonseca anuncia que está fora do US Open; entenda O empresário foi detido ao chegar ao local combinado, em um condomínio de casas móveis. De acordo com os documentos, o celular utilizado para as conversas também foi apreendido e passou a integrar a acusação de posse de instrumentos criminosos

ACUSAÇÃO INICIAL FOI ALTERADA APÓS ACORDO

Inicialmente, York respondia por envolvimento em prostituição e posse de instrumentos criminosos. Como parte do acordo judicial, a primeira acusação foi alterada para contravenção por conduta desordeira. O empresário não contestou as duas acusações, que permaneceram no caso.



Pela decisão, York recebeu pena de um dia de prisão para cada acusação, com o período cumprido no domingo sendo considerado na sentença, além de multa de US$ 1.150 (R$ 5,9 mil). Os valores foram divididos entre as duas infrações, com US$ 150 (R$ 772)pela conduta desordeira e US$ 1.000 (R$ 5,15 mil) pela posse de instrumentos criminosos.



O caso também pode ter consequências esportivas. Segundo a ESPN, a NFL informou que está ciente da situação e que ela será analisada de acordo com a política de conduta pessoal da liga.



Os 49ers, por sua vez, afirmaram que não fariam comentários adicionais por se tratar de uma questão jurídica já resolvida

QUEM É JED YORK?

Aos 46 anos, York ocupa o cargo de CEO dos 49ers desde 2008 e se tornou o principal proprietário da franquia de futebol americano em 2024. Natural de Youngstown, Ohio, ele comandou o clube durante um período de destaque esportivo, com três participações no Super Bowl.