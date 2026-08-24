Momento em que torcedor do Santos (o mais baixo com a camisa azul) cospe em ReinaldoReprodução de TV
Santos identifica torcedor que cuspiu em Reinaldo, do Mirassol
Lateral desabafou nas redes sociais após ser alvo de ataque de um santista, que pode ser punido pelo Peixe; STJD avalia denunciar caso
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O Glorioso já aceitou a proposta de R$ 42 milhões do Dínamo Moscou (RUS), que ainda não atingiu a pedida salarial do jogador
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Jogador, de 18 anos, que viveu momento bastante conturbado com Neymar perdeu espaço com o treinador Cuca na temporada de 2026
Ex-presidente do Flamengo vê SAF amargar rebaixamento à Série D
Rodolfo Landim é sócio de empresa responsável pelo futebol do Confiança, que caiu para a quarta divisão nacional no primeiro ano do projeto
Atleta recorre na CAS contra suspensão por recusar teste antidoping
A punição foi de quatro anos; audiência ainda não tem data marcada, mas geralmente acontece nos meses posteriores ao recurso
Chances de título do Flamengo despencam após tropeço no Brasileirão
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