Momento em que torcedor do Santos (o mais baixo com a camisa azul) cospe em Reinaldo - Reprodução de TV

Momento em que torcedor do Santos (o mais baixo com a camisa azul) cospe em ReinaldoReprodução de TV

Publicado 24/08/2026 16:49 | Atualizado 24/08/2026 16:59

risco de punição no STJD, o Santos afirma que identificou o

Sobo Santos afirma que identificou o torcedor responsável por cuspir em Reinaldo , do Mirassol. As imagens de TV flagraram o momento em que o lateral foi acertado no rosto, durante o empate em 1 a 1 na Vila Belmiro.

O Peixe vai encaminhar a informação para as autoridades competentes, numa tentativa de evitar a perda de mando de campo. Em casos de objetos arremessados no campo, o Tribunal não costuma punir os clubes mandantes em caso de identificação e retirada da arquibancada.



A diretoria do Santos, entretanto, ainda não divulgou que punição pode aplicar ao torcedor para os próximos jogos na Vila Belmiro.



Nas redes sociais, Reinaldo fez um desabafo sobre o momento vivido durante o jogo no domingo (23), na Vila Belmiro.



"Ninguém sai de casa pra trabalhar, ganhar o pão de cada dia, representar um time e uma torcida, pra tomar uma cusparada na cara. Nojento, lamentável e vergonhoso", disse o jogador do Mirassol, que pediu uma punição exemplar:



"As imagens são claras. Espero que as medidas cabíveis sejam tomadas pra que isso não volte a acontecer comigo e com nenhum companheiro de trabalho. Isso não existe!".



Na súmula, a árbitra Edina Alves também relatou o ocorrido: "Informo que, aos 25 minutos do primeiro tempo, o atleta Reinaldo Manoel da Silva, número 6 da equipe do Mirassol, levou uma cusparada no momento que ia realizar um arremesso lateral".