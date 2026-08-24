Rodolfo Landim foi presidente do Flamengo de 2019 a 2024 - Luiz Neto/ADC

Rodolfo Landim foi presidente do Flamengo de 2019 a 2024Luiz Neto/ADC

Publicado 24/08/2026 16:20





A queda foi confirmada no último sábado (22), quando a equipe sergipana perdeu por 1 a 0 para o Anápolis, em casa. Lanterna da competição, com uma rodada ainda por disputar, o time não tem mais chances de permanecer na Série C.

Rio - Ex-presidente do Flamengo , Rodolfo Landim viu o primeiro ano da SAF liderada por sua empresa terminar em rebaixamento. Após uma campanha de apenas 13 pontos em 18 rodadas na terceira divisão, o Confiança disputará a Série D em 2027.A queda foi confirmada no último sábado (22), quando a equipe sergipana perdeu por 1 a 0 para o Anápolis, em casa. Lanterna da competição, com uma rodada ainda por disputar, o time não tem mais chances de permanecer na Série C.

Landim é um dos responsáveis pela LG2, empresa que assumiu a gestão do futebol após a aprovação da SAF pelos sócios, em novembro de 2025. O projeto chegou com metas ambiciosas, prevendo R$ 24 milhões em aportes dos investidores nos três primeiros anos de operação.



O ex-mandatário rubro-negro havia projetado o acesso à Série B em 2027 e tinha como objetivo chegar à elite nacional nos anos seguintes. Na prática, porém, a temporada terminou com o rebaixamento na Série C, além do vice-campeonato sergipano, da eliminação nas quartas de final da Copa do Nordeste e da queda para o Grêmio na quinta fase da Copa do Brasil.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Alexandre Borges.