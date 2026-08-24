Marketa Vondrousova no US Open de 2025 - Charly Triballeau / AFP

Marketa Vondrousova no US Open de 2025Charly Triballeau / AFP

Publicado 24/08/2026 16:09

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A audiência ainda não tem data marcada, mas geralmente acontece nos meses posteriores ao recurso, a portas fechadas, a não ser que Vondrousova solicite que seja pública, algo que é raro.Já a decisão costuma ser proferida vários meses depois.No final de junho, a ITIA explicou que havia aplicado a mesma punição prevista para casos de teste antidoping positivo, uma vez que a jogadora se recusou passar por um exame surpresa em sua residência, no dia 3 de dezembro de 2025, por volta das 20h.Vondrousova justificou sua recusa em fornecer a amostra solicitada por uma agente oficial alegando estresse e questões de saúde mental, assim como preocupações com sua segurança. Em abril, ela afirmou que a responsável pelo teste havia batido à sua porta "tarde da noite, sem se identificar claramente e sem seguir o protocolo".Suspensa pela ITIA até 21 de junho de 2030, a tenista de 27 anos não disputa torneios do circuito da WTA desde janeiro. Em sua última participação em Grand Slams, no US Open, em agosto de 2025, ela chegou às quartas de final, mas não pôde seguir na competição devido a uma lesão.Vondrousova ganhou destaque em 2023, quando foi campeã de Wimbledon ao derrotar na final a tunisiana Ons Jabeur, tendo iniciado o torneio na 42ª posição do ranking. Ela também acumula outras conquistas importantes, como chegar à final de Roland Garros em 2019 - quando foi derrotada pela australiana Ashleigh Barty - e a medalha de prata no torneio de simples dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.