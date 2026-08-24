Virgil van Dijk em ação pelo Liverpool, da InglaterraPaul Ellis / AFP
Os 'Reds' arrancaram um empate em 2 a 2 com o Newcastle na estreia no Campeonato Inglês graças a um pênalti convertido nos acréscimos pelo meia húngaro Dominik Szoboszlai.
Slot levou o Liverpool ao seu 20º título inglês em sua temporada de estreia (2024/2025), mas pagou o preço por ter terminado na quinta colocação no ano seguinte, sendo demitido em maio.
Muitas das mesmas deficiências ficaram evidentes no primeiro jogo de Iraola em St James' Park, quando o Newcastle abriu caminho pela defesa do Liverpool na base do contra-ataque. Mas os 'Reds' conseguiram reagir para evitar começar o campeonato com derrota.
"É absolutamente normal em qualquer profissão, quando se chega com planos e ideias novas, que você precise de um pouco de tempo", afirmou Van Dijk sobre o início de trabalho de Iraola.
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