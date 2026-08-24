Virgil van Dijk em ação pelo Liverpool, da InglaterraPaul Ellis / AFP

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O zagueiro holandês Virgil van Dijk, capitão do Liverpool, afirmou que a equipe "precisa mostrar uma reação" após uma temporada decepcionante, que terminou com a demissão do técnico Arne Slot, e pediu paciência com seu substituto, Andoni Iraola.

Os 'Reds' arrancaram um empate em 2 a 2 com o Newcastle na estreia no Campeonato Inglês graças a um pênalti convertido nos acréscimos pelo meia húngaro Dominik Szoboszlai.

Slot levou o Liverpool ao seu 20º título inglês em sua temporada de estreia (2024/2025), mas pagou o preço por ter terminado na quinta colocação no ano seguinte, sendo demitido em maio.
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"Precisamos mostrar uma reação em relação ao ano passado, mostrar que somos muito melhores do que no ano passado, porque aquilo foi totalmente inaceitável", declarou Van Dijk.

Muitas das mesmas deficiências ficaram evidentes no primeiro jogo de Iraola em St James' Park, quando o Newcastle abriu caminho pela defesa do Liverpool na base do contra-ataque. Mas os 'Reds' conseguiram reagir para evitar começar o campeonato com derrota.

"É absolutamente normal em qualquer profissão, quando se chega com planos e ideias novas, que você precise de um pouco de tempo", afirmou Van Dijk sobre o início de trabalho de Iraola.