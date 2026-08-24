Rodri em treino no Barcelona - Divulgação / Barcelona

Rodri em treino no BarcelonaDivulgação / Barcelona

Publicado 24/08/2026 15:29

O meio-campista chegou ao Barcelona nesta janela de transferências e assinou contrato até junho de 2030. A operação foi finalizada em 75 milhões de euros (cerca de R$ 453 milhões).Estrela da seleção da Espanha, Rodri foi campeão da Eurocopa de 2024 e da Copa do Mundo de 2026. Além disso, conquistou a Liga dos Campeões em 2023 pelo Manchester City e venceu a Bola de Ouro em 2024, pela France Football, além de ter sido eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026.