O Barcelona poderá ganhar um reforço importante contra o Athletic Bilbao, na próxima quinta-feira (27). O recém-contratado Rodri treinou pela primeira vez com o elenco nesta segunda-feira (24) e vive expectativa para fazer sua estreia no Campeonato Espanhol. Segundo a imprensa local, a ideia da comissão técnica é que ele atue por alguns minutos na partida.
O volante de 30 anos estava treinando em separado por causa de uma cirurgia nas costas, realizada depois da Copa do Mundo de 2026. O atleta treinou juntamente com jogadores que tiveram poucos minutos ou não atuaram na vitória do time catalão no último domingo (23), por 5 a 0, sobre o Elche.
O meio-campista chegou ao Barcelona nesta janela de transferências e assinou contrato até junho de 2030. A operação foi finalizada em 75 milhões de euros (cerca de R$ 453 milhões).
Estrela da seleção da Espanha, Rodri foi campeão da Eurocopa de 2024 e da Copa do Mundo de 2026. Além disso, conquistou a Liga dos Campeões em 2023 pelo Manchester City e venceu a Bola de Ouro em 2024, pela France Football, além de ter sido eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026.
*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Theo Faria
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.