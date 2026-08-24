Gianni Infantino, atual presidente da FifaAlex Wong / AFP
Samuel Eto'o declara apoio a Infantino: ‘Não acho que tenha errado’
Presidente da Fifa tem sido criticado desde o fracasso da proposta de abertura para investimentos privados em torneios da entidade
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Rodri faz primeira atividade com elenco e pode estrear pelo Barcelona
Meio-campista estava treinando separado desde a chegada ao clube e agora vive expectativa para ser relacionado por Hansi Flick
Van Dijk cobra reação do Liverpool e pede paciência com novo técnico
Capitão dos Reds critica temporada passada, considerada 'inaceitável', e defende tempo para adaptação ao trabalho de Iraola
Marcão ganha 'respiro' antes de sequência decisiva no Fluminense
Técnico usará semana livre para fazer ajustes na equipe; em seguida, Tricolor terá confronto direto, clássico e Libertadores pela frente
Triste no Arsenal, atacante da Seleção admite atuar no futebol saudita
Jogador, de 25 anos, recebeu consulta de clube turco, mas rejeitou; atleta foi decisivo na vitória do Brasil sobre o Japão na Copa
Vasco é quem menos pontua nos últimos jogos, mas rivais também empacam
Em penúltimo lugar no Brasileirão, Cruz-Maltino não se afunda mais na tabela porque outros clubes também pontuaram pouco
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