Robinho Jr e Neymar em treino do SantosRaul Baretta / Santos

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Rio - O atacante Robinho Jr, de 18 anos, está cada vez mais perto de trocar o Santos pelo futebol europeu. De acordo com informações da "ESPN", o Peixe liberou o jovem para viajar para a Itália a fim de resolver questões relacionadas ao passaporte europeu.
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Robinho Jr ainda não tem nenhuma proposta oficial, porém, recebeu sondagens. Rayo Vallecano, da Espanha, é um dos interessados. O Santos pode e deseja acertar uma transferência em definitivo.
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O Peixe descartou a possibilidade de emprestar o filho de Robinho para o Atlético-MG. O clube mineiro fez uma sondagem pelo jovem. O Santos deseja negociá-lo para o futebol europeu.
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Filho do ex-atacante da seleção brasileira, Robinho Jr se profissionalizou no ano passado e tem 27 jogos com a camisa do Santos. Neste ano, ele viveu uma situação de desgaste no clube, depois de expor uma agressão de Neymar durante o treino.