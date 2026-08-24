Robinho Jr e Neymar em treino do Santos - Raul Baretta / Santos

Robinho Jr e Neymar em treino do SantosRaul Baretta / Santos

Publicado 24/08/2026 16:26

Robinho Jr ainda não tem nenhuma proposta oficial, porém, recebeu sondagens. Rayo Vallecano, da Espanha, é um dos interessados. O Santos pode e deseja acertar uma transferência em definitivo.

O Peixe descartou a possibilidade de emprestar o filho de Robinho para o Atlético-MG. O clube mineiro fez uma sondagem pelo jovem. O Santos deseja negociá-lo para o futebol europeu.

Filho do ex-atacante da seleção brasileira, Robinho Jr se profissionalizou no ano passado e tem 27 jogos com a camisa do Santos. Neste ano, ele viveu uma situação de desgaste no clube, depois de expor uma agressão de Neymar durante o treino.