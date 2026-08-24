Patrick de Paula com a camisa do Remo - Reprodução/ Remo

Patrick de Paula com a camisa do Remo Reprodução/ Remo

Publicado 24/08/2026 17:18





O atleta estava sem clube desde julho, quando não teve vínculo renovado com o Glorioso. Sua última partida oficial foi pelo Remo, em abril, clube que defendia por empréstimo. Por lá, disputou 14 partidas, com dois gols e quatro assistências. O Sport encaminhou a contratação de Patrick de Paula, que teve passagem pelo Botafogo . O meio-campista estava livre no mercado e já realizou exames médicos no Leão para assinar contrato. A informação é do jornalista Venê Casagrande.O atleta estava sem clube desde julho, quando não teve vínculo renovado com o Glorioso. Sua última partida oficial foi pelo Remo, em abril, clube que defendia por empréstimo. Por lá, disputou 14 partidas, com dois gols e quatro assistências.

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Patrick de Paula chega à equipe em um momento importante da temporada. O Sport ocupa a oitava posição da Série B do Campeonato Brasileiro e busca uma vaga na primeira divisão. Caso tudo dê certo, o meio-campista já poderá atuar nos próximos jogos. Patrick de Paula chega à equipe em um momento importante da temporada. O Sport ocupa a oitava posição da Série B do Campeonato Brasileiro e busca uma vaga na primeira divisão. Caso tudo dê certo, o meio-campista já poderá atuar nos próximos jogos.

Passagem pelo Botafogo



O volante ganhou destaque no Palmeiras e foi anunciado como reforço do Glorioso em março de 2022. Para contratá-lo, o clube carioca desembolsou 6 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões), por 50% de seus direitos econômicos. Na época, ele havia se tornado o jogador mais caro da história do clube.

Patrick de Paula, porém, não conseguiu se firmar. Em fevereiro de 2023, sofreu uma lesão que atingiu o ligamento lateral, o ligamento cruzado, os dois meniscos (medial e lateral) e o côndilo femoral do joelho esquerdo. Durante a passagem pelo Botafogo, também acumulou empréstimos para Criciúma, Estoril, de Portugal, e, por fim, Remo.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Theo Faria