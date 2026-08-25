Savinho com a camisa do TottenhamDivulgação / Tottenham
"Demorou um pouco, mas estou muito feliz por estar aqui. É uma oportunidade maravilhosa em um clube brilhante, com um dos melhores treinadores do mundo. Assim que conversei com o treinador, soube que tinha que vir. Ele me disse que quer me ajudar a atingir o nível mais alto, e me disse que acredita que podemos fazer isso juntos, como uma equipe", disse Savinho.
Savinho tem 22 anos e foi revelado pelo Atlético-MG em 2020. Desde então, o ponta-direita vestiu a camisa do PSV Eindhoven, da Holanda, e do Girona, da Espanha, onde se destacou pela primeira vez no futebol europeu. Chegou ao Manchester City em julho de 2024 - pelo clube, disputou 84 partidas e marcou sete gols. O atleta também acumula convocações à seleção brasileira.
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