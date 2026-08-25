Savinho com a camisa do Tottenham - Divulgação / Tottenham

Savinho com a camisa do TottenhamDivulgação / Tottenham

Publicado 25/08/2026 08:30 | Atualizado 25/08/2026 09:25





"Demorou um pouco, mas estou muito feliz por estar aqui. É uma oportunidade maravilhosa em um clube brilhante, com um dos melhores treinadores do mundo. Assim que conversei com o treinador, soube que tinha que vir. Ele me disse que quer me ajudar a atingir o nível mais alto, e me disse que acredita que podemos fazer isso juntos, como uma equipe", disse Savinho. O Tottenham anunciou o atacante Savinho na manhã desta terça-feira (25), em negociação que se arrastou por semanas . O clube inglês fechou o acordo por cerca de 100 milhões de euros (R$ 601 milhões), sendo 93 milhões de euros (R$ 559 milhões) fixos e quase 6 milhões de euros (R$ 36 milhões) por bônus e metas."Demorou um pouco, mas estou muito feliz por estar aqui. É uma oportunidade maravilhosa em um clube brilhante, com um dos melhores treinadores do mundo. Assim que conversei com o treinador, soube que tinha que vir. Ele me disse que quer me ajudar a atingir o nível mais alto, e me disse que acredita que podemos fazer isso juntos, como uma equipe", disse Savinho.

A equipe já havia feito uma investida pelo jogador no ano passado, mas o Manchester City recusou. Desta vez, diante do desejo do ponta de ter mais minutos em campo e participar do projeto do técnico Roberto de Zerbi, as partes chegaram a um acordo.



Savinho tem 22 anos e foi revelado pelo Atlético-MG em 2020. Desde então, o ponta-direita vestiu a camisa do PSV Eindhoven, da Holanda, e do Girona, da Espanha, onde se destacou pela primeira vez no futebol europeu. Chegou ao Manchester City em julho de 2024 - pelo clube, disputou 84 partidas e marcou sete gols. O atleta também acumula convocações à seleção brasileira.