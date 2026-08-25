Rodrigo Bellão em treino do Botafogo no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Rodrigo Bellão em treino do Botafogo no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 25/08/2026 09:06





A permanência de Bellão para a sequência foi definida ainda antes do segundo jogo contra o Cienciano, pela Copa Sul-Americana. Depois disso, Rio — O Botafogo deve manter o técnico interino Rodrigo Bellão no cargo para os duelos decisivos contra o Palmeiras e Flamengo, os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, nas próximas rodadas. A avaliação é que o treinador do sub-20 possui a confiança de diferentes setores do departamento de futebol, segundo o jornalista Rafael Bizarelo, do 'ge'.A permanência de Bellão para a sequência foi definida ainda antes do segundo jogo contra o Cienciano, pela Copa Sul-Americana. Depois disso, o Alvinegro perdeu para o Athletico-PR , terceiro colocado da competição, por 3 a 2 nesta segunda-feira (24), mas o resultado não abalou o planejamento, visto internamente como uma consequência de falhas individuais.

Além disso, o técnico é um consenso: jogadores mais jovens que passaram nas mãos dele no sub-20, como Huguinho e Kauan Toledo, integrantes do departamento de futebol, atletas experientes e dirigentes do clube social apoiam a permanência do treinador nesse momento. Há a avaliação que é importante ter um nome ambientado ao Alvinegro para os confrontos contra os primeiros colocados.



Enquanto isso, o Botafogo segue no mercado em busca de um técnico, mas as opções, no momento, são escassas.



A partida contra o Flamengo será neste domingo (30), às 16h, no Maracanã, enquanto o jogo com o Palmeiras acontecerá no próximo dia 6 de setembro, no estádio Nilton Santos, às 18h30.