Perto de deixar o Botafogo, Santiago Rodríguez marcou dois gols - Vitor Silva / Botafogo

Perto de deixar o Botafogo, Santiago Rodríguez marcou dois golsVitor Silva / Botafogo

Publicado 25/08/2026 12:36

inicialmente está fora dos planos da diretoria. Em



O atacante é outro nome na lista de negociáveis que entrou no segundo tempo da partida do Brasileirão. Mas ele ainda já se acertou com o Glorioso.



"Enquanto eles estão no Botafogo, são nossos jogadores e estão trabalhando normalmente. Eu confio e acredito em todos. Enquanto não tem nada concreto, não tem por que não utilizar eles. São jogadores que eu acredito neles e se eu achar que é necessário a entrada deles, não tenho problema nenhum em colocar", explicou o interino Rodrigo Bellão. Um dos destaques do Botafogo na derrota em casa por 3 a 2 para o Athletico-PR foi justamente Santiago Rodríguez, que. Em negociação avançada com o Columbus Crew , o uruguaio que marcou dois gols continuará como opção até que a venda seja concretizada, assim como Matheus Martins O atacante é outro nome na lista de negociáveis que entrou no segundo tempo da partida do Brasileirão. Mas ele ainda não aceitou a proposta do Dínamo Moscou , que"Enquanto eles estão no Botafogo, são nossos jogadores e estão trabalhando normalmente. Eu confio e acredito em todos. Enquanto não tem nada concreto, não tem por que não utilizar eles. São jogadores que eu acredito neles e se eu achar que é necessário a entrada deles, não tenho problema nenhum em colocar", explicou o interino Rodrigo Bellão.

As negociações com os dois jogadores do Botafogo



As vendas já foram aceitas pelo Glorioso, mas ainda faltam detalhes importantes para que sejam concretizadas. No caso de Santi Rodríguez, o problema está na necessidade de um acordo da SAF com a MLS.

As dívidas do Botafogo com clubes estadunidenses pelo próprio uruguaio e também por Thiago Almada emperram a conclusão do acordo. O motivo é uma regra da liga que impede negociações com clubes devedores.



Por outro lado, a questão de Matheus Martins é a falta de um acerto salarial. O oferecido pelos russos é inferior ao desejado pelo atacante e as negociações continuam, com nova reunião programada. Já o Botafogo irá receber 7 milhões de euros (cerca de R$ 42,5 milhões).