Um dos destaques do Botafogo na derrota em casa por 3 a 2 para o Athletico-PR foi justamente Santiago Rodríguez, que inicialmente está fora dos planos da diretoria. Em negociação avançada com o Columbus Crew, o uruguaio que marcou dois gols continuará como opção até que a venda seja concretizada, assim como Matheus Martins.
"Enquanto eles estão no Botafogo, são nossos jogadores e estão trabalhando normalmente. Eu confio e acredito em todos. Enquanto não tem nada concreto, não tem por que não utilizar eles. São jogadores que eu acredito neles e se eu achar que é necessário a entrada deles, não tenho problema nenhum em colocar", explicou o interino Rodrigo Bellão.
As vendas já foram aceitas pelo Glorioso, mas ainda faltam detalhes importantes para que sejam concretizadas. No caso de Santi Rodríguez, o problema está na necessidade de um acordo da SAF com a MLS.
As dívidas do Botafogo com clubes estadunidenses pelo próprio uruguaio e também por Thiago Almada emperram a conclusão do acordo. O motivo é uma regra da liga que impede negociações com clubes devedores.
Por outro lado, a questão de Matheus Martins é a falta de um acerto salarial. O oferecido pelos russos é inferior ao desejado pelo atacante e as negociações continuam, com nova reunião programada. Já o Botafogo irá receber 7 milhões de euros (cerca de R$ 42,5 milhões).
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