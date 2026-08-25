Rio — O meia-atacante Jordan Barrera só voltará a jogar pelo Botafogo no ano que vem. O atleta colombiano teve uma lesão no tornozelo esquerdo durante o clássico contra o Fluminense, no último dia 8 de agosto
, e não vestirá mais a camisa do Glorioso até o fim do ano. O Alvinegro ainda não definiu se o jogador fará o tratamento cirúrgico ou conservador, conforme o 'ge'.LEIA MAIS: Bellão avalia momento e vê Botafogo 'em processo de se levantar'
O lance em questão aconteceu aos 38 minutos do segundo tempo. Barrera recebeu passe na área, mas virou o pé esquerdo ao pisar no gramado durante a corrida e precisou ser substituído por Lucas Emanuel.
O atleta, portanto, integra uma lista longa de jogadores do Alvinegro entregues ao departamento médico por lesão: Danilo Santos, Anthony, Lucas Monzon e Warleson não disputaram a partida contra o Athletico-PR nesta segunda-feira (24)
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