Montoro renova com Botafogo até 2030Divulgação / Botafogo
O atleta de 19 anos é considerado um dos principais jogadores do elenco do Botafogo. De acordo com o 'ge', o jovem é visto como peça fundamental para o novo projeto da SAF do clube com a GDA, nova investidora.
Inicialmente, a expectativa era que o clube carioca vendesse o jovem na atual janela de transferências por algo em torno de 25 milhões de euros (cerca de R$ 150,97 milhões), mas agora, com a GDA, Montoro é colocado como uma espécie de símbolo do “novo Botafogo” para os próximos anos.
O atleta chegou ao Glorioso em 2025, e o Alvinegro acertou pagar cerca de 9 milhões de dólares (R$ 50 milhões na cotação da época) pela contratação do argentino. Até o momento, ele entrou em campo em 59 jogos, anotou seis gols e deu seis assistências.
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