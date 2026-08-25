Matheus Martins está perto de deixar o BotafogoVitor Silva/Botafogo

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Pedro Logato
Rio - Depois de alguns dias de impasse, o atacante Matheus Martins, de 23 anos, chegou a um acordo com o Dínamo de Moscou, da Rússia, e irá deixar o Botafogo para atuar no futebol europeu. As informações são do jornalista Venê Casagrande.
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O Alvinegro já havia sinalizado positivamente, mas ainda faltava o acordo entre o clube e o staff do atleta. Nesta terça-feira (25), houve uma reunião online e as partes chegaram a um "ok" em relação ao salário e o tempo de contrato.
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O Botafogo deverá ficar com cerca de 7 milhões de euros (algo em torno de R$ 42,07 milhões) pela operação. Matheus Martins chegou ao Alvinegro em 2024 por 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões na cotação da época) junto à Udinese, da Itália.
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Revelado pelo Fluminense, Matheus Martins deixou o clube carioca no fim de 2022. No Botafogo, o atacante fez parte do elenco campeão da Libertadores e do Brasileiro. O jovem oscilou bons e maus momentos. Ele ficou conhecido pela frase marcante "é tempo de Botafogo", que simbolizou o histórico ano de 2024.