Matheus Martins está perto de deixar o Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Matheus Martins está perto de deixar o BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 25/08/2026 17:49 | Atualizado 25/08/2026 17:53

O Alvinegro já havia sinalizado positivamente, mas ainda faltava o acordo entre o clube e o staff do atleta. Nesta terça-feira (25), houve uma reunião online e as partes chegaram a um "ok" em relação ao salário e o tempo de contrato.

O Botafogo deverá ficar com cerca de 7 milhões de euros (algo em torno de R$ 42,07 milhões) pela operação. Matheus Martins chegou ao Alvinegro em 2024 por 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões na cotação da época) junto à Udinese, da Itália.

Revelado pelo Fluminense, Matheus Martins deixou o clube carioca no fim de 2022. No Botafogo, o atacante fez parte do elenco campeão da Libertadores e do Brasileiro. O jovem oscilou bons e maus momentos. Ele ficou conhecido pela frase marcante "é tempo de Botafogo", que simbolizou o histórico ano de 2024.