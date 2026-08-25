Matheus Martins está perto de deixar o BotafogoVitor Silva/Botafogo
Matheus Martins dá 'ok' para clube russo e prepara adeus ao Botafogo
Atacante, de 23 anos, foi revelado pelo Fluminense e fez parte do elenco que conquistou o Brasileiro e a Libertadores em 2024
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Alvinegros reagem à carta de Felipe Neto sobre presidente do Botafogo
Influenciador, que já foi patrocinador do clube carioca, abordou o atual momento vivido pelo Alvinegro depois da saída de John Textor
Botafogo vai utilizar Santi e Matheus Martins até concluir vendas
Negociações com clubes do exterior pelos dois jogadores estão encaminhadas, mas há questões distintas que precisam ser destravadas
Botafogo deve manter Rodrigo Bellão para sequência decisiva
Alvinegro terá a missão de encarar Flamengo e Palmeiras nas próximas rodadas; clube segue monitorando o mercado em busca de um treinador
Barrera não joga mais pelo Botafogo em 2026
Meia-atacante sofreu lesão no tornozelo esquerdo no último dia 8 de agosto, em jogo contra o Fluminense; clube ainda não definiu tratamento
Bellão avalia momento e vê Botafogo 'em processo de se levantar'
Interino acredita que o que falta para o time não é o desempenho, mas sim resultado; nesta segunda (24), Glorioso perdeu para o Athletico
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