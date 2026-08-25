Felipe Neto no jogo do Botafogo na final da LibertadoresReprodução/Instagram @felipeneto

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João André Pombo
Rio - Por meio das redes sociais, o influenciador e torcedor do Botafogo, Felipe Neto postou uma carta aberta ao presidente do clube, João Paulo Magalhães Lins. Ele pediu que a passagem do atual mandatário seja apenas um período de transição para que a gestão siga "sendo profissional". Alguns alvinegros se dividiram sobre a opinião nas redes sociais.
VEJA A CARTA ABERTA
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"A raiva e principalmente o posicionamento político de alguns botafoguenses, ao se posicionarem contra a carta do Felipe Neto, é a prova cabal do q ele escreveu. Não estão preocupados com o Botafogo (...) Perfeito o posicionamento, Felipe", disse um usuário do "X", o antigo Twitter, em apoio ao posicionamento de Felipe.
Enquanto isso, alguns internautas tem certas ressalvas, mesmo concordando com diversos pontos da mensagem. Alguns reiteraram que a SAF por si só não é um modelo superior.
"Texto perfeito. Só que chegamos nessa situação justamente pela ingerência do Textor em 25 que parou de pagar todo mundo pra salvar o Lyon. Deixou o Botafogo quebrado com 6 transferbans e uma dívida astronômica. Voltamos há 2021 e todos são culpados! Textor e Social!", reforçou o botafoguense.
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Repercussão à carta aberta do Felipe Neto - Reprodução/X @camarada_bfr
Repercussão à carta aberta do Felipe Neto - Reprodução/X @BFRIsrael
Repercussão à carta aberta do Felipe Neto - Reprodução/X @FelipeA19050386
Repercussão à carta aberta do Felipe Neto - Reprodução/X @OlivettiRafael
Repercussão à carta aberta do Felipe Neto - Reprodução/X @lucas_sv7
Repercussão à carta aberta do Felipe Neto - Reprodução/X @Botafogofrjp
Repercussão à carta aberta do Felipe Neto - Reprodução/X @ArmandoMAguiar
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato