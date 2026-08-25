Felipe Neto no jogo do Botafogo na final da Libertadores - Reprodução/Instagram @felipeneto

Felipe Neto no jogo do Botafogo na final da LibertadoresReprodução/Instagram @felipeneto

Publicado 25/08/2026 16:21

Rio - Por meio das redes sociais, o influenciador e torcedor do Botafogo , Felipe Neto postou uma carta aberta ao presidente do clube , João Paulo Magalhães Lins. Ele pediu que a passagem do atual mandatário seja apenas um período de transição para que a gestão siga "sendo profissional". Alguns alvinegros se dividiram sobre a opinião nas redes sociais.

VEJA A CARTA ABERTA

Carta aberta ao presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães Lins.

Será apagada em alguns dias, assim como todos os meus tweets.



Prezado presidente,



Escrevo apenas como mais um torcedor apaixonado, mas peço que leia com carinho.



Durante muitas décadas, o Botafogo foi gerido… pic.twitter.com/KlZ6oAZb6d — Felipe Neto (@felipeneto) August 25, 2026 LEIA MAIS: Botafogo vai utilizar Santi e Matheus Martins até concluir vendas

"A raiva e principalmente o posicionamento político de alguns botafoguenses, ao se posicionarem contra a carta do Felipe Neto, é a prova cabal do q ele escreveu. Não estão preocupados com o Botafogo (...) Perfeito o posicionamento, Felipe", disse um usuário do "X", o antigo Twitter, em apoio ao posicionamento de Felipe.

Enquanto isso, alguns internautas tem certas ressalvas, mesmo concordando com diversos pontos da mensagem. Alguns reiteraram que a SAF por si só não é um modelo superior.

"Texto perfeito. Só que chegamos nessa situação justamente pela ingerência do Textor em 25 que parou de pagar todo mundo pra salvar o Lyon. Deixou o Botafogo quebrado com 6 transferbans e uma dívida astronômica. Voltamos há 2021 e todos são culpados! Textor e Social!", reforçou o botafoguense.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato