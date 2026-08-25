Santi Rodríguez em ação pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Santi Rodríguez em ação pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 25/08/2026 18:23 | Atualizado 25/08/2026 19:25





O uruguaio foi contratado por 15 milhões de dólares (R$ 85,6 milhões, à época) fixos, além de outros 2 milhões de dólares (R$ 11,4 milhões) relacionados a metas. Em



Segundo o ex-dirigente, o elenco reduzido fez o Alvinegro buscar alternativas após as tentativas frustradas de contratar alvos considerados prioritários. Rio - A contratação de Santiago Rodríguez voltou ao debate no Botafogo . Em entrevista ao podcast "Glorioso Connection", o ex-head scout do clube Raphael Rezende detalhou a avaliação interna antes da chegada do meia, em fevereiro de 2025.O uruguaio foi contratado por 15 milhões de dólares (R$ 85,6 milhões, à época) fixos, além de outros 2 milhões de dólares (R$ 11,4 milhões) relacionados a metas. Em negociações avançadas com o Columbus Crew , ele caminha para retornar à MLS.Segundo o ex-dirigente, o elenco reduzido fez o Alvinegro buscar alternativas após as tentativas frustradas de contratar alvos considerados prioritários.

"O Santi não era um cara para o valor que foi pago, na minha opinião. Mas foi pago, foi acordado e tinha que ser pago o desenho original. Tinham dois nomes e aí não eram nomes exatamente da função dos que estavam saindo, mas de impacto para o time. Era o Wendel, do Zenit, que fechou e depois não veio, e o Bitello, que a gente via como um cara dessa prateleira", disse Raphael.

"Só que as condições de negócio do Bitello o Dínamo Moscou endureceu muito, pediu um valor à vista muito alto e ele não veio. A forma de preencher isso, o segundo movimento, entrou o nome do Santi no debate e a gente falou, 'cara, a gente aprova o jogador'", completou.

Rezende destacou a qualidade técnica do meia, mas explicou que os atletas são precificados pelo mercado em diferentes patamares. Para ele, um investimento na faixa dos 10 milhões de dólares representa um tipo de expectativa, já valores mais altos configuram um perfil acima.

"O Santi era muito mais o jogador dessa prateleira mais abaixo que poderia dar um retorno, tecnicamente. Eu imagino que o torcedor aprove o Santi assim, mais uma vez entra, tem um impacto, enfim, mas não era um jogador do patamar do Almada, por mais que ele tivesse jogadores números melhores que o Almada na passagem dele na MLS."

Enquanto a SAF resolve pendências financeiras com a MLS para concluir a venda, o interino Rodrigo Bellão segue utilizando Santiago Rodríguez. O uruguaio, inclusive, marcou os dois gols do Botafogo na derrota por 3 a 2 para o Athletico-PR.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato