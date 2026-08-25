Matheus Martins atuando contra o Athletico ParanaenseVitor Silva / Botafogo
Torcedores do Botafogo se dividem sobre saída de Matheus Martins
O jogador, de 23 anos, do Alvinegro acertou sua transferência para o Dínamo Moscou, clube russo, após alguns dias de negociações
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Botafogo renova com Álvaro Montoro até 2030
Meio-campista chegou ao clube em 2025; desde que chegou, ele soma seis gols e seis assistências em 59 partidas pelo Alvinegro
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Atacante, de 23 anos, foi revelado pelo Fluminense e fez parte do elenco que conquistou o Brasileiro e a Libertadores em 2024
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Influenciador, que já foi patrocinador do clube carioca, abordou o atual momento vivido pelo Alvinegro depois da saída de John Textor
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