Matheus Martins atuando contra o Athletico Paranaense - Vitor Silva / Botafogo

Matheus Martins atuando contra o Athletico ParanaenseVitor Silva / Botafogo

Publicado 25/08/2026 18:31 | Atualizado 25/08/2026 18:32

Rio - O atacante, de 23 anos, Matheus Martins está se despedindo do Botafogo , após mais de dois anos atuando com a camisa alvinegra. A saída do jovem, que fez parte do elenco campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro gerou divisão nos torcedores nas redes sociais.

O Dínamo Moscou, da Rússia, vai pagar algo em torno de 7 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões) no negócio. Pelo Alvinegro, o jogador fez 87 partidas, nove gols e duas assistências, além de ter conquistado a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, ambos em 2024.

"Um detalhe muito importante. Esse maluco recebeu xingamentos e questionamentos em toda sua passagem pelo Botafogo. Não se viu um vídeo ou entrevista dele questionando. Converteu o pênalti que nos levou pra semi da libertadores. Sai como homem, sem ressentimentos.", disse um usuário da rede social "X", o antigo Twitter, exaltando a postura respeitosa que o jogador teve durante seu período no clube.

Enquanto isso, há uma parcela da torcida se preocupa com a profundidade do elenco para a posição, mesmo sem achar o Matheus a melhor opção: "Loucura o pessoal gostando, vamos ter só o Kauan Toledo, que loucura isso (...)".

Outro torcedor reforçou o pensamento: "Martins é medíocre, mas mesmo assim ele ainda é muito melhor que Toledo e Villalba, e tem um físico muito melhor que Junior Santos(que tá bichado).. ou seja, Botafogo perde seu "melhor" ponta", disse o internauta.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato