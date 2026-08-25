Caio Roque em ação pelo Botafogo no clássico com o Vasco, em São Januário - Vítor Silva / Botafogo

Caio Roque em ação pelo Botafogo no clássico com o Vasco, em São JanuárioVítor Silva / Botafogo

Publicado 25/08/2026 22:43

Rio - O período de empréstimo do lateral-esquerdo Caio Roque com o Botafogo chegou ao fim. A rescisão de contrato apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (25).

O jogador pertence à Portuguesa-SP. O Alvinegro oficializou a contratação de Caio Roque por empréstimo junto ao clube paulista em março deste ano. O vínculo era válido até o fim de 2026.

Com a camisa do Botafogo, ele disputou seis partidas e deu uma assistência. O lateral fez o cruzamento para Villalba anotar o primeiro gol do Glorioso na vitória de virada sobre o Vasco por 2 a 1 em São Januário, em 4 de abril.

Nesta janela de transferências, o Alvinegro trouxe o lateral-esquerdo Paulinho. Os outros jogadores da função no plantel são Alex Telles (capitão e titular) e Fernando Marçal.