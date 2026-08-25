Caio Roque em ação pelo Botafogo no clássico com o Vasco, em São JanuárioVítor Silva / Botafogo
Rescisão de contrato de jogador com o Botafogo é publicada no BID
O lateral-esquerdo Caio Roque estava no Alvinegro desde março deste ano; ele chegou por empréstimo junto à Portuguesa-SP
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O jogador, de 23 anos, do Alvinegro acertou sua transferência para o Dínamo Moscou, clube russo, após alguns dias de negociações
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Influenciador, que já foi patrocinador do clube carioca, abordou o atual momento vivido pelo Alvinegro depois da saída de John Textor
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