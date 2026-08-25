Endrick durante treinamento do Real Madrid na pré-temporadaDivulgação
Mourinho garante Endrick no Real Madrid: 'É muito talentoso'
Ausência do atacante brasileiro em estreia do time na temporada gerou dúvidas sobre permanência, mas técnico explicou motivo de poupá-lo
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