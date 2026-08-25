Lédio Carmona é comentarista do SporTV - Reprodução/SporTV

Lédio Carmona é comentarista do SporTVReprodução/SporTV

Publicado 25/08/2026 20:07

Rio - Goleiro do Flamengo, Rossi, de 31 anos, tem sido criticado nas redes sociais por causa de jogos recentes, principalmente pelos gols sofridos em duelos contra o Cruzeiro . O comentarista Ledio Carmona foi contra a "maré" e discordou dos torcedores que consideram os lances como falhas.

"Eu não vejo essas falhas do Rossi. Cara, o Arroyo fez dois golaços contra ele, de fora da área. O gol do Matheus Pereira, o que ele iria fazer ele? A bola iria na mão dele, mas desviou (...) O Flamengo tem poucos problemas, e entre esses poucos problemas eu sinceramente não acho que seja o Rossi" afirmou o comentarista, durante programa no 'SporTV'.

Um perfil no 'X' comentou: "Infelizmente esses dois últimos gols sofridos contra o Cruzeiro eram defensáveis. Mesma posição de chute! Não acho que já deve ser banco, mas precisa se reajustar", escreveu.

Em oposição, também existem torcedores que concordam com experiente jornalista: "Eu concordo plenamente e venho dizendo aqui. Estão criando crise onde não existe. Tem muita gente que não sabe nada ou quase nada de futebol falando besteiras. A lateral esquerdo é o grande problema nesse momento (...)", afirmou o internauta.



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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges