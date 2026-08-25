Lédio Carmona é comentarista do SporTVReprodução/SporTV
Comentarista sai em defesa de Rossi, alvo de críticas de torcedores
Ledio Carmona discordou de internautas que ficaram na bronca com as atuações do goleiro argentino em jogos recentes do Flamengo
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Lateral-esquerdo de 18 anos foi aprovado após período de avaliação no clube carioca e firma vínculo até julho de 2028
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Contrato de Loide Augusto com o Vasco é reativado no BID
Atacante de 26 anos retornou de empréstimo do futebol turco e segue sem proposta que agrade à diretoria vascaína para uma possível saída
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