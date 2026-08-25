Igor Thiago em campo pela seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Jogadores da Seleção entram no time ideal do Campeonato Inglês 2025/26
Gabriel Magalhães e Igor Thiago são escolhidos por companheiros para a equipe da temporada passada; Bruno Fernandes é eleito o melhor
Ex-Vasco e Fluminense se aproxima de clube da Série A
Jogador, de 32 anos, perdeu a espaço com a chegada de treinador uruguaio e não entrou em campo em nenhuma partida da atual temporada
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Contrato de Loide Augusto com o Vasco é reativado no BID
Atacante de 26 anos retornou de empréstimo do futebol turco e segue sem proposta que agrade à diretoria vascaína para uma possível saída
Federação do México fez pedido à Fifa para voltar à Libertadores
Clubes do país da América do Norte disputaram três finais da principal competição sul-americana, sendo derrotados em todas as decisões
Soteldo marca de cabeça em treino, e Flu brinca: 'Gol de gigantes'
Lucho Acosta fez o cruzamento para o atacante venezuelano completar e mandar a bola para o fundo da rede durante a atividade
Bom começo de ex-Fluminense no futebol espanhol surpreende torcedores
Jogador, de 23 anos, vem sendo titular por equipe de Sevilha e tendo boas atuações no início da atual temporada europeia
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