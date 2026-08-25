Igor Thiago em campo pela seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Igor Thiago em campo pela seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 25/08/2026 19:40 | Atualizado 25/08/2026 19:52

Rio - Dois atletas da seleção brasileira foram incluídos no time ideal do Campeonato Inglês 2025/26, escolhido pela Associação de Jogadores Profissionais da Inglaterra (PFA). A entidade divulgou nesta terça-feira (25) os vencedores dos prêmios da última temporada, com Gabriel Magalhães e Igor Thiago entre os destaques.

O zagueiro do Arsenal foi peça fundamental na defesa menos vazada da competição. A equipe sofreu apenas 26 gols em 38 rodadas e conquistou o título.



Já o atacante do Brentford balançou as redes 22 vezes e terminou como vice-artilheiro. Ficou atrás apenas de Erling Haaland, do Manchester City, autor de 27 gols.

Bruno Fernandes, porém, recebeu o principal reconhecimento. O meia do Manchester United foi eleito pelos próprios jogadores como o melhor do Campeonato Inglês em 2025/26.

O time ideal foi formado por: Raya; O'Reilly, Saliba, Gabriel Magalhães e Timber; Rice, Cherki e Bruno Fernandes; Semenyo, Haaland e Igor Thiago.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato