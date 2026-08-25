Conmebol Libertadores - Divulgação / Conmebol

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Publicado 25/08/2026 19:20

Rio - A possibilidade dos clubes mexicanos voltarem a participar da Libertadores vem sendo debatida novamente nos últimos meses. O presidente da federação de futebol do país norte-americano, Francisco Iturbide, afirmou que realizou um pedido negado pela Fifa para disputar o torneio.

"A Liga MX e a Federação Mexicana fizeram solicitações tanto à Concacaf quanto à FIFA para participar como convidadas, principalmente nos torneios de clubes. A resposta foi negativa. É uma realidade que não nos foi permitido retornar às competições sul-americanas", contou em entrevista ao jornal local "El Universal".

Os times do México jogaram a Copa Libertadores entre 1998 e 2016. Eles participaram como convidados da Conmebol, já que o país pertence à Concacaf. O país não joga mais o torneio por causa de mudanças no calendário e de divergências entre as confederações. Três equipes foram finalistas: Cruz Azul, em 2001, Chivas Guadalajara, em 2010, e Tigres, em 2015. Todos foram derrotados.

"A negativa ocorreu tanto por parte da confederação quanto por uma diretriz que a FIFA está seguindo atualmente, na qual não querem que as competições das confederações possam integrar diferentes equipes de clubes de diferentes confederações", concluiu o dirigente