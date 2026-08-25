Arthur em campo pelo Grêmio no primeiro semestreDivulgação / Grêmio
Com ajuda de Neymar, Santos avança por meia ventilado no Fluminense
Jogador, de 30 anos, defendeu o Grêmio na primeira parte do Brasileiro e fez 10 jogos; atleta pode atuar por outra equipe no torneio
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Artilheiro do Brasileiro pode alcançar recorde de Cano pelo Fluminense
Viveros tem 16 gols pelo Athletico-PR e está a 10 de igualar o argentino como estrangeiro com mais gols em uma edição do Brasileiro
Após gol sobre o Palmeiras, Colidio pode assumir titularidade no Vasco
Argentino marcou no fim de semana e tem chance de aparecer na escalação diante do Vitória, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (26)
Flamengo ainda vai contratar em 2026? Veja o planejamento de Jardim
Apesar das deficiências em algumas posições no elenco, Rubro-Negro não anunciou reforços até o momento para o técnico português
Diomande exalta Mourinho no Real Madrid: ‘Melhor do mundo’
Contratação mais cara da história do clube, atacante mostrou felicidade em apresentação oficial: ‘É um orgulho e uma honra estar aqui’
Canobbio vive fase diferente no ataque tricolor e pode perder espaço
Uruguaio, de 27 anos, disputou a última Copa do Mundo e depois que retornou ao Fluminense vem recebendo muitas críticas, mesmo em vitórias
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