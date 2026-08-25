Arthur em campo pelo Grêmio no primeiro semestreDivulgação / Grêmio

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Rio - O meia Arthur, de 30 anos, está mais perto de ser reforço do Santos. De acordo com informações do portal "UOL", o Peixe negocia com o brasileiro, que teve seu contrato rescindido com a Juventus nos últimos dias e um acordo poderá ser finalizado em breve.
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A proximidade de Arthur com Neymar e seu pai fez a negociação evoluir. A ideia, no entanto, é que o meia assine um contrato curto com o Santos, já que a permanência do camisa 10 no ano que vem é incerta.
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O meia defendeu o Grêmio no primeiro semestre, mas acabou não tendo seu contrato renovado. O Fluminense fez uma sondagem por Arthur, mas as conversas não evoluíram. O jogador, de 30 anos, entrou em campo em apenas dez jogos do Brasileiro pelo clube gaúcho, e pode com isso defender outra equipe na competição ainda em 2026.
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Arthur foi revelado pelo próprio Grêmio, sendo destaque da equipe campeã da Libertadores em 2017. Um ano depois se transferiu para o Barcelona e no futebol europeu não conseguiu desenvolver o futebol esperado.
 