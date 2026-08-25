Arthur em campo pelo Grêmio no primeiro semestre - Divulgação / Grêmio

Arthur em campo pelo Grêmio no primeiro semestreDivulgação / Grêmio

Publicado 25/08/2026 14:12

Rio - O meia Arthur, de 30 anos, está mais perto de ser reforço do Santos . De acordo com informações do portal "UOL", o Peixe negocia com o brasileiro, que teve seu contrato rescindido com a Juventus nos últimos dias e um acordo poderá ser finalizado em breve.

A proximidade de Arthur com Neymar e seu pai fez a negociação evoluir. A ideia, no entanto, é que o meia assine um contrato curto com o Santos, já que a permanência do camisa 10 no ano que vem é incerta.

O meia defendeu o Grêmio no primeiro semestre, mas acabou não tendo seu contrato renovado. O Fluminense fez uma sondagem por Arthur, mas as conversas não evoluíram. O jogador, de 30 anos, entrou em campo em apenas dez jogos do Brasileiro pelo clube gaúcho, e pode com isso defender outra equipe na competição ainda em 2026.

Arthur foi revelado pelo próprio Grêmio, sendo destaque da equipe campeã da Libertadores em 2017. Um ano depois se transferiu para o Barcelona e no futebol europeu não conseguiu desenvolver o futebol esperado.