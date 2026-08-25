Diomande ao lado de Florentino Pérez, presidente do Real MadridDivulgação / Real Madrid

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Theo Faria
Apresentado oficialmente nesta terça-feira (25), Diomande elogiou os novos companheiros e o técnico José Mourinho na chegada ao Real Madrid. O atacante, que foi a contratação mais cara da história do time espanhol, já havia sido anunciado no começo de agosto. Ele foi comprado ao RB Leipzig, da Alemanha, por 125 milhões de euros (R$ 736 milhões), e assinou vínculo até junho de 2033.
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“O simples fato de estar no mesmo vestiário que os melhores jogadores do mundo, aqueles que vemos todos os dias na televisão, é como um sonho, fantástico. Compartilhar o vestiário com eles, ser treinado pelo melhor treinador do mundo. É incrível”, disse o jogador, ao canal oficial do clube.
“Estou orgulhoso porque é o maior clube do mundo. Toda a gente sonha em jogar no Real Madrid. Por isso, para mim é um orgulho e uma honra estar aqui. Vou dar tudo de mim”, completou.
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Diomande já fez sua estreia pela equipe merengue. Ele foi acionado no segundo tempo na vitória por 2 a 1 sobre o Espanyol, no sábado (22). O próximo compromisso será contra a Real Sociedad, nesta quarta-feira (26), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.