Diomande ao lado de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Diomande ao lado de Florentino Pérez, presidente do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 25/08/2026 13:20

Apresentado oficialmente nesta terça-feira (25), Diomande elogiou os novos companheiros e o técnico José Mourinho na chegada ao Real Madrid. O atacante, que foi a contratação mais cara da história do time espanhol, já havia sido anunciado no começo de agosto . Ele foi comprado ao RB Leipzig, da Alemanha, por 125 milhões de euros (R$ 736 milhões), e assinou vínculo até junho de 2033.

“O simples fato de estar no mesmo vestiário que os melhores jogadores do mundo, aqueles que vemos todos os dias na televisão, é como um sonho, fantástico. Compartilhar o vestiário com eles, ser treinado pelo melhor treinador do mundo. É incrível”, disse o jogador, ao canal oficial do clube.



“Estou orgulhoso porque é o maior clube do mundo. Toda a gente sonha em jogar no Real Madrid. Por isso, para mim é um orgulho e uma honra estar aqui. Vou dar tudo de mim”, completou.