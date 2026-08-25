Diomande ao lado de Florentino Pérez, presidente do Real MadridDivulgação / Real Madrid
Diomande exalta Mourinho no Real Madrid: ‘Melhor do mundo’
Contratação mais cara da história do clube, atacante mostrou felicidade em apresentação oficial: ‘É um orgulho e uma honra estar aqui’
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Canobbio vive fase diferente no ataque tricolor e pode perder espaço
Uruguaio, de 27 anos, disputou a última Copa do Mundo e depois que retornou ao Fluminense vem recebendo muitas críticas, mesmo em vitórias
Botafogo vai utilizar Santi e Matheus Martins até concluir vendas
Negociações com clubes do exterior pelos dois jogadores estão encaminhadas, mas há questões distintas que precisam ser destravadas
Após desmaios, Musiala desfalcará o Bayern no Campeonato Alemão
Meia-atacante segue um cronograma específico de recuperação e não estará à disposição para encarar o Stuttgart, na sexta-feira (28)
Vasco tenta repetir feito de mais de 30 anos na Copa do Brasil
Cruz-Maltino disputa a fase de quartas de final do torneio de mata-mata contra o Vitória e busca chegar à semifinal outra vez
Neymar aceita desafio inusitado de jornalista; entenda
Fábio Sormani propôs um duelo de dribles com o craque e garantiu que conseguiria roubar a bola do jogador em cinco tentativas
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