Mauro Icardi comemora gol pelo Galatasaray, da Turquia - Darren Staples / AFP

Mauro Icardi comemora gol pelo Galatasaray, da TurquiaDarren Staples / AFP

Publicado 25/08/2026 17:59

Rio - Ex-centroavante da seleção argentina, com passagem por gigantes da Europa, Mauro Icardi pode estar próximo de chegar ao futebol brasileiro. Especulado no Vasco nesta janela de transferências, o jogador foi descartado pela diretoria e, agora, entrou na mira do São Paulo.

Desta vez, segundo o canal argentino 'TyC Sports', o São Paulo entrou com mais confiança na briga. O clube parece disposto a relevar estes fatores e estuda maneiras de viabilizar a contratação do argentino. Icardi está livre no mercado desde o começo de julho, quando deixou o Galatasaray, da Turquia.

O centroavante, de 33 anos, defendia o clube turco desde 2023, quando foi comprado em definitivo após empréstimo. Antes, pertencia ao PSG desde 2020, e à Inter de Milão desde 2013. Além disso, o jogador passou pelas categorias de base do Barcelona. Contudo, teve poucas oportunidades na seleção argentina.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Theo Faria