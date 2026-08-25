Mauro Icardi comemora gol pelo Galatasaray, da TurquiaDarren Staples / AFP

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João Vitor Cravo
Rio - Ex-centroavante da seleção argentina, com passagem por gigantes da Europa, Mauro Icardi pode estar próximo de chegar ao futebol brasileiro. Especulado no Vasco nesta janela de transferências, o jogador foi descartado pela diretoria e, agora, entrou na mira do São Paulo.
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No começo de agosto, Icardi foi oferecido ao Cruz-Maltino junto com o inglês Raheem Sterling. Porém, os custos elevados de salário, o mercado que o jogador ainda tem na Europa e seu perfil comportamental travaram um possível negócio.
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Desta vez, segundo o canal argentino 'TyC Sports', o São Paulo entrou com mais confiança na briga. O clube parece disposto a relevar estes fatores e estuda maneiras de viabilizar a contratação do argentino. Icardi está livre no mercado desde o começo de julho, quando deixou o Galatasaray, da Turquia.
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O centroavante, de 33 anos, defendia o clube turco desde 2023, quando foi comprado em definitivo após empréstimo. Antes, pertencia ao PSG desde 2020, e à Inter de Milão desde 2013. Além disso, o jogador passou pelas categorias de base do Barcelona. Contudo, teve poucas oportunidades na seleção argentina.
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Theo Faria