Mauro Icardi comemora gol pelo Galatasaray, da TurquiaDarren Staples / AFP
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Sem clube desde que deixou o Galatasaray, centroavante passou pelas categorias de base do Barcelona e já defendeu Inter de Milão e PSG
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