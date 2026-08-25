Kvaratskhelia durante o jogo do PSG contra o Rennes, no Campeonato Francês AFP
"O Paris Saint-Germain não ganhou nada, nada. Se você pensar no que já ganhou, não vai ganhar mais nada. O mais importante para mim é que não há espaço para complacência: você tem que mostrar todos os dias, em todos os treinos, em todas as partidas, que está pronto. Caso contrário, é fácil se acomodar. Estamos sempre buscando a vitória e, para isso, é preciso sair da zona de conforto. Ficou claro?", disse o comandante, em entrevista à 'Ligue 1+'.
Na ocasião, os atacantes tiveram atuação apagada e foram substituídos ainda no intervalo, quando a partida estava 2 a 0 para o Rennes. Os dois saíram do duelo sem finalizar nem uma vez sequer no gol. O herói do empate foi o recém-contratado Ferran Torres, que entrou no lugar de Dembélé. O espanhol já deixou o seu cartão de visitas e anotou os dois gols da equipe.
O Paris Saint-Germain volta a jogar pelo Campeonato Francês na próxima sexta-feira (28), contra o Lille, fora de casa. A partida será às 15h45 (de Brasília), no Stade Pierre-Mauroy.
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