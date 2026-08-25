Matheus França comemora gol marcado em pré-temporada pelo Crystal PalaceDivulgação / Crystal Palace

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Theo Faria
Matheus França não tem permanência garantida no Crystal Palace depois de retornar do empréstimo ao Vasco. Sem espaço no clube inglês, o meia-atacante pode ser novamente cedido a outro time durante a temporada. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.
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Ele vestiu a camisa do Cruz-Maltino entre 2025 e 2026, mas foi pouco utilizado. Ao todo, fez um gol em 27 jogos, sendo apenas quatro entre os titulares.
Destaque nas categorias de base do Flamengo, Matheus França foi vendido ao Crystal Palace em agosto de 2023, por 20 milhões de euros (R$ 104 milhões, na cotação da época).
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O meia-atacante, porém, não conseguiu se firmar e só atuou em 19 partidas. Ele tem vínculo com o clube inglês até meados de 2028. Agora, para ganhar maior minutagem, tem chance de ser emprestado mais uma vez.