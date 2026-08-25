Matheus França comemora gol marcado em pré-temporada pelo Crystal PalaceDivulgação / Crystal Palace
Ex-Vasco, Matheus França não tem permanência garantida em clube inglês
Sem espaço no Crystal Palace, meia-atacante pode ser novamente emprestado para ganhar maior minutagem durante a temporada
Ex-Vasco, Matheus França não tem permanência garantida em clube inglês
Sem espaço no Crystal Palace, meia-atacante pode ser novamente emprestado para ganhar maior minutagem durante a temporada
Dublador 'flagra' xingamentos de Neymar à árbitra: 'Você é horrorosa'
O camisa 10 do Santos se mostrou muito irritado com a juíza Edina Alves no empate do último domingo (23), diante do Mirassol
Presidente de clube argentino afirma que Vasco tem desejo por atacante
Jogador, de 30 anos, passou por Cerro Porteño e Platense; paraguaio anotou quatro gols em 24 partidas na temporada atual
Itália sonda Robinho Jr para possível convocação às seleções de base
Aos 18 anos, atacante do Santos está perto de obter passaporte italiano; ele também esteve no radar da seleção brasileira sub-20
Flamengo aguarda por 'reforços' para clássico com o Botafogo
Dos desfalques por questões físicas, Léo Pereira é o único que treina com o grupo nesta terça; os outros três ainda serão reintegrados
Alvinegros reagem à carta de Felipe Neto sobre presidente do Botafogo
Influenciador, que já foi patrocinador do clube carioca, abordou o atual momento vivido pelo Alvinegro depois da saída de John Textor
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.