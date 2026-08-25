Matheus França comemora gol marcado em pré-temporada pelo Crystal Palace - Divulgação / Crystal Palace

Matheus França comemora gol marcado em pré-temporada pelo Crystal PalaceDivulgação / Crystal Palace

Publicado 25/08/2026 17:16

Matheus França não tem permanência garantida no Crystal Palace depois de retornar do empréstimo ao Vasco . Sem espaço no clube inglês, o meia-atacante pode ser novamente cedido a outro time durante a temporada. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

Leia mais: Santos é denunciado pelo STJD por cusparada de torcedor em Reinaldo

Ele vestiu a camisa do Cruz-Maltino entre 2025 e 2026, mas foi pouco utilizado. Ao todo, fez um gol em 27 jogos, sendo apenas quatro entre os titulares.



Destaque nas categorias de base do Flamengo , Matheus França foi vendido ao Crystal Palace em agosto de 2023, por 20 milhões de euros (R$ 104 milhões, na cotação da época).

O meia-atacante, porém, não conseguiu se firmar e só atuou em 19 partidas. Ele tem vínculo com o clube inglês até meados de 2028. Agora, para ganhar maior minutagem, tem chance de ser emprestado mais uma vez.