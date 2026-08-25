Dominik Livakovic é um dos destaques da Croácia - Michael Reaves / Getty Images via AFP

Dominik Livakovic é um dos destaques da Croácia Michael Reaves / Getty Images via AFP

Publicado 25/08/2026 16:18

Livakovic chega ao Barça para completar a equipe de goleiros do time. No momento, o Barcelona tem Joan García como titular e Wojciech Szczesny como reserva.

Inicialmente, a ideia do Barcelona era emprestar o croata em 2026/27, e incorporá-lo ao elenco somente a partir da próxima temporada. O planejamento estava ligado ao fim do contrato de Szczesny, previsto para junho de 2027, segundo o jornal espanhol 'Marca'.

Porém, o clube mudou os planos e decidiu antecipar a chegada do goleiro, que assinará por quatro anos. Na chegada à Espanha, Livakovic foi questionado sobre a possibilidade de permanecer no clube.

"Estou muito feliz de estar aqui. Se vou ficar nesta temporada? Veremos", declarou o arqueiro, em vídeo divulgado pela imprensa espanhola.

Livakovic foi algoz da seleção brasileira em 2022

Nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, Livakovic foi um dos principais responsáveis pela eliminação do Brasil. Durante a partida, o goleiro fez 11 defesas, somando o tempo regulamentar e prorrogação. Além disso, defendeu a cobrança de Rodrygo na disputa por pênaltis.

Na ocasião, o atleta foi eleito o melhor jogador da partida e o herói da classificação da Croácia. Na semifinal, a seleção do país europeu perdeu para a Argentina, mas conquistou o terceiro lugar ao vencer Marrocos por 2 a 1.