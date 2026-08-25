Alejandro Domínguez é o presidente da ConmebolDivulgação / Conmebol

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Pedro Logato
Rio - A Conmebol divulgou nesta quarta-feira (25) o calendário do primeiro semestre das principais competições do ano que vem. A Libertadores irá ser paralisada durante a disputa da Copa do Mundo Feminina, que irá acontecer no Brasil em 2027.
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A CBF já havia divulgado que o calendário do futebol brasileiro masculino iria ser paralisado no ano que vem durante a disputa da competição. O Brasileiro e a Copa do Brasil não terão jogos entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027.
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A decisão é histórica, pois acaba igualando o período de pausa com o que aconteceu neste ano, quando as competições estiveram paralisadas durante a disputa da Copa do Mundo masculina, que aconteceu na América do Norte.
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A sede da final da Libertadores do ano que vem e também a data ainda não foram divulgadas. A Conmebol costuma oficializar essas decisões somente na temporada em que a competição ocorre.