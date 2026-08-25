Alejandro Domínguez é o presidente da Conmebol - Divulgação / Conmebol

Alejandro Domínguez é o presidente da ConmebolDivulgação / Conmebol

Publicado 25/08/2026 15:55

Rio - A Conmebol divulgou nesta quarta-feira (25) o calendário do primeiro semestre das principais competições do ano que vem. A Libertadores irá ser paralisada durante a disputa da Copa do Mundo Feminina , que irá acontecer no Brasil em 2027.

A CBF já havia divulgado que o calendário do futebol brasileiro masculino iria ser paralisado no ano que vem durante a disputa da competição. O Brasileiro e a Copa do Brasil não terão jogos entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027.

A decisão é histórica, pois acaba igualando o período de pausa com o que aconteceu neste ano, quando as competições estiveram paralisadas durante a disputa da Copa do Mundo masculina, que aconteceu na América do Norte.

A sede da final da Libertadores do ano que vem e também a data ainda não foram divulgadas. A Conmebol costuma oficializar essas decisões somente na temporada em que a competição ocorre.