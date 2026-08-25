Capacidade das cadeiras do Rio Open aumentará em mais de 50%Divulgação
"O Rio Open inicia um novo capítulo de sua história a partir da edição de 2027. O torneio passará por uma expansão no Jockey Club Brasileiro, aumentando a escala, a capacidade e a experiência do maior torneio de tênis da América do Sul", informou a organização.
As medidas chegam impulsionadas pelo crescimento do tênis no Brasil, com João Fonseca escalando o ranking e chamando atenção dos tenistas do planeta, enquanto Luisa Stefani, Orlando Luz e Rafael Matos brilham nas competições em duplas.
O complexo do Rio Open no Jockey Club, com área total de 67 mil metros quadrados será ampliado em 67% da sua capacidade. Confiante em ter ao menos 50% de aumento em seu número de espectadores, a organização vai deixar a Quadra Central Guga Kuerten com 9.500 pessoas (54% maior).
As outras três quadras do complexo também receberão mais público. A quadra 1 mais que dobrará sua capacidade, para receber 2.500 pessoas, enquanto a quadra terá 400 espaços e a 3, mais 200. Já a área coberta do complexo será três vezes maior que a atualidade.
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