Lewis Hamilton é piloto da FerrariYves Herman / AFP
"Ouvi novamente alguns dos comentários que fiz pelo rádio e na TV. No calor do momento, frustração pode vir à tona, especialmente quando nos importamos tanto quanto eu me importo. Mas aquela não foi a minha melhor versão. Assumo a minha responsabilidade por isso e serei melhor", diz parte do texto do piloto postado em sua conta no Instagram.
Em Zandvoort, Lando Norris cruzou a linha de chegada na primeira posição e conquistou a sua segunda vitória consecutiva no Mundial. A insatisfação de Hamilton teve como foco a estratégia da Ferrari, que o manteve atrás do companheiro Charles Leclerc em um momento importante da prova. Irritado, ele citou a postura da Mercedes (escuderia ordenou a ultrapassagem de Antonelli sobre Russell) como exemplo de escolha acertada.
O resultado na Holanda teve um impacto direto na classificação, já que Hamilton perdeu a segunda colocação no Mundial de pilotos. Ele aparece ao lado de George Russell com 183, mas figura no terceiro posto pelos critérios de desempate (tem uma vitória na temporada contra duas do rival da Mercedes).
"Foi um fim de semana difícil, mas saímos com pontos valiosos para a equipe e sinais de que estamos avançando na direção certa. Tenho um orgulho imenso de todos na fábrica que continuam trazendo atualizações, buscando desempenho e nos impulsionando. À equipe na pista: obrigado. O comprometimento e o esforço de vocês nunca passa despercebidos", finalizou.
A próxima etapa da Fórmula acontece agora no primeiro fim de semana de setembro, quando vai ser realizado do Grande Prêmio da Itália. O jovem italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, lidera a classificação de forma isolada com 242 pontos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.