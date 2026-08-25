Johan Carbonero com a camisa do InternacionalDivulgação / Internacional
Sem acerto com Cebolinha, clube russo negocia com atacante do Inter
Krasnodar esteve perto de finalizar a contratação de atacante do Flamengo, mas presidente acabou bloqueando a negociação
Sem acerto com Cebolinha, clube russo negocia com atacante do Inter
Krasnodar esteve perto de finalizar a contratação de atacante do Flamengo, mas presidente acabou bloqueando a negociação
Santos é denunciado pelo STJD por cusparada de torcedor em Reinaldo
Episódio aconteceu no empate por 1 a 1 com o Mirassol, no último domingo (23), na Vila Belmiro; Peixe pode perder mandos de campo
Quadra principal do Rio Open terá quase 10 mil lugares em 2027
Organização do torneio anunciou aumento na capacidade das quadras em mais de 50%; área deverá ser três vezes maor que a atual
Após criticar Ferrari, Hamilton admite erro: 'Serei melhor'
Britânico pediu desculpas pelo tom das declarações e assumiu a responsabilidade após reclamar da estratégia durante a prova
Fluminense deve ter retornos de atletas para jogo contra Athletico-PR
Técnico Marcão poderá contar com zagueiro Freytes, fora de combate há quase um mês, além de Lucho Acosta e Guga, que estavam suspensos
Clube russo abre negociações por Gonzalo Plata, do Flamengo
Dínamo de Moscou é mais um europeu a demonstrar interesse pelo atacante equatoriano na janela; clubes ainda negociam os valores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.