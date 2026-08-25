Johan Carbonero com a camisa do Internacional - Divulgação / Internacional

Johan Carbonero com a camisa do InternacionalDivulgação / Internacional

Publicado 25/08/2026 15:20

Rio - O Krasnodar, da Rússia, deseja a contratação de um atacante e está de olho no futebol brasileiro. Depois de retroceder na negociação com Everton Cebolinha , a equipe deseja Johan Carbonero, de 27 anos, que defende o Internacional.

De acordo com informações do portal "GE", o Krasnodar já fez uma oferta que agradou o colombiano, porém, ainda falta a liberação do Internacional. O Colorado comprou Carbonero no começo do ano por 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões na época), junto ao Racing.

O Krasnodar já tinha tudo certo com Everton Cebolinha para a contratação do atacante do Flamengo. Porém, o presidente do clube russo acabou brecando a oferta salarial para o brasileiro e a negociação foi paralisada.

O atacante chegou ao Flamengo em 2022 e desde a sua contratação sempre viveu altos e baixos no clube carioca. No total, ele conquistou duas Libertadores, um Brasileiro, duas Copas do Brasil, uma Supercopa Rei e três Campeonatos Cariocas.