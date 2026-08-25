Robinho Jr em ação pelo SantosRaul Baretta / SFC
O interesse surge enquanto o jogador de 18 anos está na fase final do processo para obter o passaporte italiano, direito que lhe cabe por meio da mãe, Vivian, que tem dupla nacionalidade.
As conversas ganharam força depois que o Santos liberou o atacante para viajar à Europa em busca de uma nova equipe. Recentemente, ele também havia despontado no radar da seleção brasileira sub-20.
Formado nas categorias de base do Santos, o filho do ex-atacante da seleção brasileira subiu ao time profissional em 2025 e já disputou 27 partidas pelo clube. Nesta temporada, no entanto, viveu um momento turbulento ao tornar pública uma agressão sofrida durante um treino que envolveu Neymar.
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