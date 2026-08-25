Robinho Jr em ação pelo Santos - Raul Baretta / SFC

Robinho Jr em ação pelo SantosRaul Baretta / SFC

Publicado 25/08/2026 16:52





O interesse surge enquanto o jogador de 18 anos está na fase final do processo para obter o passaporte italiano, direito que lhe cabe por meio da mãe, Vivian, que tem dupla nacionalidade.



As conversas ganharam força depois que o Santos liberou o atacante para viajar à Europa em busca de uma nova equipe. Recentemente, ele também havia despontado no radar da seleção brasileira sub-20. Rio - A Federação Italiana de Futebol (FIGC) procurou o estafe de Robinho Jr para tratar de uma possível convocação do atacante às seleções de base do país. A informação é da 'ESPN'.O interesse surge enquanto o jogador de 18 anos está na fase final do processo para obter o passaporte italiano, direito que lhe cabe por meio da mãe, Vivian, que tem dupla nacionalidade.As conversas ganharam força depois que o Santos liberou o atacante para viajar à Europa em busca de uma nova equipe. Recentemente, ele também havia despontado no radar da seleção brasileira sub-20.

Em julho, integrantes do estafe da CBF estiveram no CT Rei Pelé para colher informações do atleta e tirar suas medidas para o uniforme. Robinho Jr chegou a compor a pré-lista para os amistosos contra a Bolívia, mas ficou de fora da convocação final. Ainda assim, continua sendo acompanhado pela entidade.



Formado nas categorias de base do Santos, o filho do ex-atacante da seleção brasileira subiu ao time profissional em 2025 e já disputou 27 partidas pelo clube. Nesta temporada, no entanto, viveu um momento turbulento ao tornar pública uma agressão sofrida durante um treino que envolveu Neymar.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato