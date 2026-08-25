Neymar reclama de cartão amarelo apilicado por Edina Alves - Reprodução / Premiere

Neymar reclama de cartão amarelo apilicado por Edina AlvesReprodução / Premiere

Publicado 25/08/2026 17:07 | Atualizado 25/08/2026 17:11

Santos - Camisa 10 do Santos, Neymar foi "flagrado" em diálogo revoltado com a árbitra Edina Alves, no empate com o Mirassol , no último domingo (23), na Vila Belmiro. De acordo com o dublador Velloso, o meia-atacante teria xingado a juíza repetidas vezes na partida.

No primeiro lance do vídeo, o jogador supostamente dispara: "Você é horrorosa".

Em seguida, por uma não marcação de falta, se revolta: "Ô Edina, c*, vai tomar no c*, p*. Vai se f*, c*. Dá a p* da falta. Vai se f*, c*. Dá a p* da falta. Quantas faltas precisa, c*? Quantas precisa?".

Na postagem, Velloso destaca que o vídeo se trata de uma: "Leitura labial técnica e interpretativa. Há margem de erro. Não é transcrição oficial. Trechos ilegíveis são omitidos".

De qualquer maneira, a análise repercutiu. No fim do jogo, ao cumprimentar Edina, Neymar teria completado com um "parabéns". Em seguida, ainda teria recusado uma troca de camisas com Fernandinho, do Mirassol, com a seguinte fala: "Você estava me batendo no jogo e agora tu me pedindo roupa?".

Veja a leitura labial de Neymar contra o Mirassol

Leitura labial de Neymar Jr. vs EDINA.



No empate do Santos contra o Mirassol, Neymar se irrita com a árbitra e nega trocar camisa com o jogador adversário.



Leitura labial técnica e interpretativa. Há margem de erro. Não é transcrição oficial. Trechos ilegíveis são omitidos pic.twitter.com/sZTmzIEiZV — VELLOSO (@vellosogg) August 25, 2026

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de João Alexandre Borges