Nos stories do Instagram, Italo compartilhou uma imagem da toalha com sangue - Reprodução / Instagram @italoferreira

Nos stories do Instagram, Italo compartilhou uma imagem da toalha com sangueReprodução / Instagram @italoferreira

Publicado 25/08/2026 22:51 | Atualizado 25/08/2026 22:56

O brasileiro Italo Ferreira sofreu um acidente na preparação para a disputa da Etapa de Fiji da Liga Mundial de Surfe (WSL). O potiguar de 32 anos levou cinco pontos no nariz e lamentou a situação nas redes sociais.

"Ontem foi mais um daqueles dias que o surfe nos coloca à prova. A prancha atingiu meu nariz, foram 5 pontos e uma dor que eu não desejo pra ninguém", escreveu o surfista na postagem.

Junto com a mensagem, Italo publicou uma imagem do seu nariz ensanguentado, além de uma foto da sua prancha ao lado de uma toalha também com marcas de sangue.

"O inimigo tenta de todas as formas, mas a minha fé permanece inabalável. A Deus me protege, me fortalece e me faz seguir em frente em cada batalha. Mais uma cicatriz, mais um motivo pra buscar", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Italo Ferreira (@italoferreira)

No momento, Italo Ferreira ocupa a liderança do ranking masculino da WSL depois de sete etapas, com 40.930 pontos acumulados. Ele venceu a disputa na Nova Zelândia e ficou com o vice-campeonato em El Salvador.

O Brasil vive ótimo momento na modalidade, com Yago Dora, Miguel Pupo e Gabriel Medina também aparecendo entre os cinco primeiros colocados. Entre as mulheres, Luana Silva está na quinta posição geral.

A Etapa de Fiji teve início nesta terça, 25, com a realização da primeira rodada. Mateus Herdy eliminou o australiano Jarvis Earle e avançou para a fase seguinte do evento.