Nos stories do Instagram, Italo compartilhou uma imagem da toalha com sangueReprodução / Instagram @italoferreira
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Italo Ferreira leva cinco pontos no nariz após sofrer acidente
A prancha atingiu o surfista brasileiro; por meio de uma rede social, ele relatou que é uma dor que não deseja para ninguém
Rescisão de contrato de jogador com o Botafogo é publicada no BID
O lateral-esquerdo Caio Roque estava no Alvinegro desde março deste ano; ele chegou por empréstimo junto à Portuguesa-SP
Presidente do Flamengo, Bap processa Pedrinho, do Vasco
O mandatário do Cruz-Maltino, na semana passada, disse que Luiz Eduardo Baptista é 'mau-caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita'
Antes de clássico, gramado do Maracanã passa por reforma
Flamengo e Botafogo vão se enfrentar no estádio no próximo domingo (30), a partir das 16h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro
PSG anuncia que Ousmane Dembélé terá 'período de descanso'
Em nota, o Paris Saint-Germain informou que a decisão foi tomada 'em acordo com o treinador e a direção esportiva' do clube
Comentarista sai em defesa de Rossi, alvo de críticas de torcedores
Ledio Carmona discordou de internautas que ficaram na bronca com as atuações do goleiro argentino em jogos recentes do Flamengo