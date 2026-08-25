Dembélé em ação pelo Paris Saint-Germain - Geoffroy Van der Hasselt / AFP

Dembélé em ação pelo Paris Saint-GermainGeoffroy Van der Hasselt / AFP

Publicado 25/08/2026 20:35

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Ele saiu do banco de reservas na primeira partida da temporada do PSG, a Supercopa da Uefa contra o Aston Villa, e deu uma assistência na vitória por 2 a 1.Quatro dias depois, também entrou em campo na derrota por 1 a 0 para o Lens na Supercopa da França.No último domingo, na 1ª rodada do Francês, o PSG empatou em 2 a 2 na visita ao Rennes e Dembélé foi substituído no intervalo, quando os parisienses perdiam por 2 a 0.Ferran Torres, seu substituto, marcou os dois gols que impediram a derrota do atual bicampeão europeu.