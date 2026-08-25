Dembélé em ação pelo Paris Saint-GermainGeoffroy Van der Hasselt / AFP
Isso significa que o jogador não estará à disposição do técnico Luis Enrique para o jogo contra o Lille, no próximo domingo, pela 2ª rodada do Campeonato Francês.
A decisão foi tomada "em acordo com o treinador e a direção esportiva", informou o clube parisiense em uma publicação na rede social X.
Dembélé voltou aos treinos há duas semanas, menos de um mês após participar da Copa do Mundo de 2026 pela seleção da França.
Ele saiu do banco de reservas na primeira partida da temporada do PSG, a Supercopa da Uefa contra o Aston Villa, e deu uma assistência na vitória por 2 a 1.
Quatro dias depois, também entrou em campo na derrota por 1 a 0 para o Lens na Supercopa da França.
No último domingo, na 1ª rodada do Francês, o PSG empatou em 2 a 2 na visita ao Rennes e Dembélé foi substituído no intervalo, quando os parisienses perdiam por 2 a 0.
Ferran Torres, seu substituto, marcou os dois gols que impediram a derrota do atual bicampeão europeu.
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