Luiz Araújo voltou a jogar pelo Flamengo no dia 16, mas tem sido reserva - Gilvan de Souza/Flamengo

Luiz Araújo voltou a jogar pelo Flamengo no dia 16, mas tem sido reservaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 26/08/2026 10:36

o chamou de 'bagre' durante uma transmissão ao vivo. O atacante, que

Luiz Araújo perdeu a paciência com um torcedor do Flamengo quedurante uma transmissão ao vivo. O atacante, que entrou no fim da derrota para o Cruzeiro , fazia a live de uma partida de EA FC 26 na plataforma 'Kick' quando se irritou com o comentário e xingou o rubro-negro.

Luiz Araújo discutindo com torcedor do Flamengo na internet:



"Torce para o Flamengo? Se tu é Flamengo, vai comemorar título, porr*. Tá reclamando? O time nas quartas de final da Libertadores, chegando na liderança e um bost* desse vem na live encher o saco."



"Porr*, eu sou… — Planeta do Futebol (@futebol_info) August 26, 2026

"Toma aí o que você queria, filho da p... Torce para o Flamengo? Se tu é Flamengo, vai comemorar título, p... Tá reclamando? O time nas quartas de final da Libertadores, chegando na liderança e um b... desse vem na live encher o saco", disse Luiz Araújo, que ainda completou:



"P..., eu sou bagre e tu que é craque. Tu que joga, né?".



Além da reação com xingamentos, Luiz Araújo também bloqueou o torcedor de seguir o seu canal na Kick. Ele tem compartilhado sua participação em um torneio de EA FC 26 com criadores de conteúdo brasileiros do game.



Já em campo, Luiz Araujo voltou a jogar pelo Flamengo no dia 16, no 5 a 1 sobre o Mirassol, após se recuperar de lesão no joelho esquerdo.