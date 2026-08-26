Luiz Araújo perdeu a paciência com um torcedor do Flamengo que o chamou de 'bagre' durante uma transmissão ao vivo. O atacante, que entrou no fim da derrota para o Cruzeiro, fazia a live de uma partida de EA FC 26 na plataforma 'Kick' quando se irritou com o comentário e xingou o rubro-negro.
Luiz Araújo discutindo com torcedor do Flamengo na internet:
"Torce para o Flamengo? Se tu é Flamengo, vai comemorar título, porr*. Tá reclamando? O time nas quartas de final da Libertadores, chegando na liderança e um bost* desse vem na live encher o saco."
"Toma aí o que você queria, filho da p... Torce para o Flamengo? Se tu é Flamengo, vai comemorar título, p... Tá reclamando? O time nas quartas de final da Libertadores, chegando na liderança e um b... desse vem na live encher o saco", disse Luiz Araújo, que ainda completou:
"P..., eu sou bagre e tu que é craque. Tu que joga, né?".
Além da reação com xingamentos, Luiz Araújo também bloqueou o torcedor de seguir o seu canal na Kick. Ele tem compartilhado sua participação em um torneio de EA FC 26 com criadores de conteúdo brasileiros do game.
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