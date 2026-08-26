Sede do Flamengo na Gávea - Arquivo / Agência O Dia

Sede do Flamengo na GáveaArquivo / Agência O Dia

Publicado 26/08/2026 19:09





O texto, obtido pelo 'UOL', destaca a participação do escritório de Motta, o "Bichara e Motta Advogados", na assessoria de implementação da SAF do Santos e na transferência do volante Zé Lucas do Sport ao Cruzeiro. Rio — Membros de grupos políticos do Flamengo fizeram um pedido para o afastamento do vice-presidente de Administração do clube, Marcos Motta. O documento aponta um suposto conflito de interesses em relação à atuação do dirigente em processos envolvendo outras equipes do futebol brasileiro.O texto, obtido pelo 'UOL', destaca a participação do escritório de Motta, o "Bichara e Motta Advogados", na assessoria de implementação da SAF do Santos e na transferência do volante Zé Lucas do Sport ao Cruzeiro.

Segundo o pedido, o advogado "possui acesso irrestrito a informações estritamente confidenciais referentes a valores, orçamentos, limites salariais, teto financeiro, alvos prioritários no mercado" do Flamengo.



O trecho também argumenta que "o uso de tais dados sensíveis para balizar negociações do seu escritório prejudicará frontalmente o Flamengo em suas transações, retirando nossa vantagem competitiva e inflacionando valores em prejuízo do patrimônio rubro-negro".

O texto foi assinado pelos grupos FlaFut, NossoFla, PróFla, Sempre Flamengo, Sinergia, Vanguarda e Vencer. Os grupos lembram, ainda, de outras movimentações no mercado do escritório, como transferências de jogadores e as assessorias ao Santa Cruz e ao Amazonas para transformação em SAF.

O documento foi encaminhado ao presidente Luiz Eduardo Baptista, ao presidente do Conselho Deliberativo, Ricardo Lomba, e ao presidente da Assembleia Geral, Gustavo Fernandes. O advogado ainda não se manifestou sobre o caso.