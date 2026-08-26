Alex Sandro em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

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Rio - Uma boa notícia para os torcedores do Flamengo. O lateral-esquerdo Alex Sandro, de 35 anos, treinou com bola nesta quarta-feira (26), no Ninho do Urubu, e tem chances de ficar à disposição de Leonardo Jardim para o clássico contra o Botafogo neste domingo (30).
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Alex Sandro vem sofrendo com dores na panturrilha direita. A última partida do veterano pelo clube carioca aconteceu há quase um mês contra o Internacional, no Beira-Rio. O Rubro-Negro empatou por 1 a 1 no último dia 29.
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O lateral, que defendeu o Brasil na última Copa do Mundo, renovou o contrato com o Flamengo até o fim da temporada que vem. Alex Sandro vem passando por problemas físicos e desfalcando bastante o Rubro-Negro no ano.
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Alex Sandro chegou ao Flamengo na metade de 2024 e conquistou títulos importantes pelo clube como Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Na atual temporada, o lateral entrou em campo em 25 jogos e deu uma assistência.