Plata em treino do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Plata em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 26/08/2026 17:20 | Atualizado 26/08/2026 17:33

Rio - O interesse do Dínamo Moscou em Gonzalo Plata, de 25 anos , teria feito o clube oferecer algo entre 10 a 12 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões a R$ 72 milhões) para tirar o atacante do Flamengo. Apesar disso, o Rubro-Negro considera o montante insuficiente. As informações são do site russo "Sport24".

O Flamengo compreende que a participação de Gonzalo Plata na Copa do Mundo valorizou o jogador. O equatoriano chegou a marcar na surpreendente vitória da sua seleção sobre a Alemanha. O Equador foi eliminado na segunda fase para o México.

Em 2024, o O Flamengo investiu um total aproximado de 4,25 milhões de dólares (aproximadamente R$ 24 milhões na cotação da época) para adquirir os direitos do atacante Gonzalo Plata, junto ao Al-Sadd. Posteriormente, por conta de metas, o Rubro-Negro desembolsou mais 3,9 milhões de dólares (cerca de R$ 29 milhões) por mais 50% dos direitos econômicos do equatoriano.

Em dois anos, Gonzalo Plata viveu momentos de altos e baixos no Flamengo, mas foi importante no elenco que conquistou uma Libertadores, um Brasileiro e uma Copa do Brasil neste período. O Rubro-Negro deseja receber cerca de 15 milhões de euros (algo em torno de R$ 90 milhões) pelo equatoriano.