Plata em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
Clube russo teria sinalizado cerca de R$ 72 milhões por Plata
Flamengo vê proposta como insuficiente e entende que participação na Copa do Mundo valorizou o atacante, que nasceu no Equador
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Jovem recém-contratado pelo Flamengo se machuca e passa por cirurgia
Rubro-Negro comprou Aiyran no início do mês, mas estava com a seleção brasileira quando torceu o joelho e agora não tem previsão de estreia
Luiz Araújo xinga torcedor do Flamengo durante transmissão ao vivo
Atacante foi provocado enquanto jogava o game EA FC 26 e se irritou com comentários sobre seu futebol; ele bloqueou o usuário de seu canal
Flamengo enfrentará o Del Valle nas quartas da Libertadores
Rubro-Negro terá de encarar a altitude na próxima fase do torneio continental; decisão da vaga na semifinal será no Maracanã
Flamengo acerta contratação de jovem promessa do Operário-PR
Lateral-esquerdo de 18 anos foi aprovado após período de avaliação no clube carioca e firma vínculo até julho de 2028
Atacante do Flamengo recebe críticas de influenciador: 'Preguiça'
Jovem, de 21 anos, teve boas atuações durante amistosos em Portugal, na paralisação por causa da Copa, mas não vem recebendo chances
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