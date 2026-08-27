Josmar é destaque no sub-20 do Flamengo, com 14 gols em 28 jogosReprodução / Instagram
O jovem trabalha sob o comando de Leonardo Jardim devido à suspensão de Bruno Henrique. O centroavante levou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Cruzeiro e não poderá entrar em campo pelo Rubro-Negro diante do Glorioso, já que precisará cumprir suspensão automática.
Cria do Avaí, Josmar chegou ao clube carioca em fevereiro. De lá para cá, tornou-se um dos destaques do sub-20: soma 14 gols e uma assistência em 28 jogos, todos entre os titulares.
O clássico entre Flamengo e Botafogo será às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o segundo colocado na tabela, com 45 pontos. Já o Glorioso soma 30, em 11º lugar.
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