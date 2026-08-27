Rossi atravessa momento conturbado pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
"No último gol, eu acho que um mínimo ajuste de cinco centímetros faria a diferença. Mas são detalhes mínimos que às vezes, no jogo, na cabeça, passa rápido porque tem muita coisa para decidir no momento. Mas nem todo gol de fora da área pode se considerar falha. Se falar que o gol do Erick, contra o Vitória, foi falha, é brincadeira", disse, em coletiva no Ninho do Urubu.
Na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro no último sábado (22), pelo Campeonato Brasileiro, Rossi sofreu um gol de fora da área de Arroyo. Já no duelo entre as equipes pela Libertadores, em 19 de agosto, Lucas Romero acertou uma finalização de longe e o goleiro argentino não conseguiu defender.
Por fim, Rossi destacou que seguirá trabalhando para amenizar as críticas. "Ninguém gosta de tomar gol, fico p*** tomando gol. Para vocês imaginarem a pressão quando toma gol, falha, que poderia ter feito alguma coisa melhor. É continuar evoluindo para diminuir esse percentual de probabilidade de tomar gol", concluiu.
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