Rossi atravessa momento conturbado pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Rossi atravessa momento conturbado pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/08/2026 14:04

"Tem muita coisa para analisar em cada chute de fora da área. Cada chute é diferente. Às vezes, quando a bola vem baixa, como goleiros, temos que reagir quando a bola passa do último jogador, que às vezes, está na nossa frente, então são chutes muito difíceis de analisar na hora certa", afirmou.



Por fim, Rossi destacou que seguirá trabalhando para amenizar as críticas. "Ninguém gosta de tomar gol, fico p*** tomando gol. Para vocês imaginarem a pressão quando toma gol, falha, que poderia ter feito alguma coisa melhor. É continuar evoluindo para diminuir esse percentual de probabilidade de tomar gol", concluiu.

Próximo compromisso do Flamengo

O Flamengo volta a campo para enfrentar o Botafogo neste domingo (30), às 16h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.