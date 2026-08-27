Monumental de Nuñez vivenciou dia triste para os argentinos do River Plate fora e dentro de campo - Divulgação / River Plate

Monumental de Nuñez vivenciou dia triste para os argentinos do River Plate fora e dentro de campoDivulgação / River Plate

Publicado 27/08/2026 13:06

tragédia no Monumental de Núñez. Um torcedor da equipe argentina sofreu um mal súbito durante a partida contra o Independiente Santa Fe e morreu no estádio. A noite que terminou com a eliminação do River Plate na Copa Sul-Americana também foi marcada por uma. Um torcedor da equipe argentina sofreu um mal súbito durante a partida contra o Independiente Santa Fe e morreu no estádio.

O homem estava na arquibancada quando desmaiou. Segundo o jornal 'Olé', as primeiras informações são de que ele sofreu um ataque cardíaco.



O torcedor do River recebeu atendimento médico no estádio, mas ele não resistiu. O episódio aconteceu durante a disputa por pênaltis por uma vaga nas quartas de final da competição.



River Plate cai após 22 cobranças



O jogo de volta das oitavas de final terminou com um empate em 1 a 1. Depois de nova igualdade nos cinco pênaltis iniciais de cada lado, a disputa foi para as cobranças alternadas até que os goleiros também tiveram que chutar.

Santi Beltrán chegou a defender três cobranças e teve a oportunidade de se transformar no herói da classificação. Mas escorregou e mandou a bola para fora em seu pênalti batido.





