Ruan voa e cai com a cabeça no gramado após ser deslocado no ar por Kaio Jorge, em Cruzeiro x Atlético-MG - Reprodução de TV / Premiere

Ruan voa e cai com a cabeça no gramado após ser deslocado no ar por Kaio Jorge, em Cruzeiro x Atlético-MGReprodução de TV / Premiere

Publicado 27/08/2026 12:56 | Atualizado 27/08/2026 14:44





Na Notícia de Infração, o time alvinegro classificou o lance como grave e apontou "crueldade" na ação de Kaio Jorge. O clube utiliza como base o artigo 58-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e pede que o atacante seja denunciado por agressão física, infração prevista no artigo 254-A do código.

O Atlético-MG acionou o STJD contra o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, após lance polêmico com o zagueiro Ruan Tressoldi . O clube mineiro ingressou com uma Notícia de Infração e pede denúncia do centroavante após falta sobre o defensor no clássico mineiro no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil.Na Notícia de Infração, o time alvinegro classificou o lance como grave e apontou "crueldade" na ação de Kaio Jorge. O clube utiliza como base o artigo 58-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e pede que o atacante seja denunciado por agressão física, infração prevista no artigo 254-A do código.

"Importa destacar que quedas nas condições em que Ruan Tressoldi foi violentamente lançado ao solo, sem qualquer controle sobre o próprio corpo e com impacto direto na região da cabeça e do pescoço, expõem o atleta a riscos gravíssimos, desde lesões cerebrais traumáticas até lesões medulares que, em situações extremas, podem resultar em paraplegia ou tetraplegia permanente Ao agir dessa forma com frieza e deliberação, Kaio Jorge assumiu integralmente o risco concreto de incapacitar permanentemente um colega de profissão."



Na manifestação encaminhada ao STJD, o Atlético-MG também menciona supostos episódios anteriores envolvendo Kaio Jorge em disputas consideradas violentas contra o clube em outros clássicos. Para o time mineiro, o histórico reforça a necessidade de punição diante de uma nova conduta considerada irregular.



A jogada aconteceu logo no primeiro minuto do duelo. Em uma disputa de bola pelo alto, Ruan Tressoldi subiu para tentar cortar a bola de cabeça e acabou atingido pelo atleta cruzeirense. O defensor foi desequilibrado e caiu de cabeça no gramado após o choque.



O zagueiro tentou permanecer na partida, mas apresentou confusão mental e tontura, precisando ser substituído e encaminhado para o hospital para a realização de exames após a abertura do protocolo de concussão.

Procuradoria também denuncia Kaio Jorge

De acordo com o 'ge', a Procuradoria do STJD também denunciou Kaio Jorge pelo lance antes mesmo do Atlético-MG apresentar a Notícia de Infração. O atacante do Cruzeiro pode receber suspensão de um a seis jogos com base no artigo 254, § 1º, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de atuação temerária ou imprudente.



Segundo o procurador Marcos Souto Maior Filho, a jogada ocorreu fora da disputa da bola e caracteriza infração disciplinar. O julgamento ainda não tem data marcada.