Tiquinho é apresentado no BotafogoVitor Silva/Botafogo
Tiquinho se diz motivado em volta ao Botafogo: 'Mais que no início'
Atacante, de 35 anos, terá sua segunda passagem no clube carioca; veterano recebeu a camisa 9 e assinou contrato até o fim do ano
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Botafogo tem interesse no atacante do Zenit; em 2024, o Pantera foi um dos destaques do time que conquistou o Brasileirão e a Libertadores
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Tiquinho se diz motivado em volta ao Botafogo: 'Mais que no início'
Atacante, de 35 anos, terá sua segunda passagem no clube carioca; veterano recebeu a camisa 9 e assinou contrato até o fim do ano
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Atacante de 35 anos foi apresentado nesta quarta-feira (26) e viverá sua segunda passagem por clube em que ganhou Brasileiro e Libertadores
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