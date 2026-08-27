Tiquinho é apresentado no BotafogoVitor Silva/Botafogo

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Pedro Logato
Rio - O atacante Tiquinho Soares, de 35 anos, foi apresentado nesta quinta-feira (27) como novo reforço do Botafogo para a temporada. Vivendo sua segunda passagem, o atleta que recebeu a camisa 9 cedida por Danilo Pereira, destacou a felicidade de mais uma vez defender o Alvinegro.
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"Estou muito feliz de voltar para minha casa, um lugar onde eu sempre quis estar, vocês sabem muito bem disso. Quando eu vim pela primeira vez, eu não sabia o que era Botafogo, até passar todos esses anos no clube, sei o que o Botafogo representa para mim e para minha família. Estou mais motivado do que quando cheguei. Tenho certeza de que vou dar a vida por esse clube", disse.
O atacante também já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, o atacante poderá estrear pelo Glorioso no clássico com o Flamengo, no próximo domingo (30).
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Tiquinho chegou ao Botafogo no meio de 2022 e defendeu o clube até o fim da temporada de 2024. O seu grande ano foi em 2023, quando foi artilheiro do Alvinegro com 29 gols. No ano glorioso de 2024, quando foi campeão do Brasileiro e da Libertadores, o centroavante estava no banco.
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"Foram dias de muita felicidade. Desde quando houve o primeiro contato, o coração dispara diferente quando se fala do Botafogo, quando se fala da instituição, da torcida. Lá no Nordeste a gente fala que… Vou falar não, porque pode pegar mal (risos). Estou muito feliz de voltar para minha casa, é o clube que eu tenho um amor, que eu quero estar, que eu me sinto à vontade. Quero agradecer também ao carinho que os torcedores sempre tiveram comigo. Não estou falando da boca para fora, estou aqui é pelo meu coração mesmo", concluiu.